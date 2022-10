Com dois de Bia Zaneratto, seleção feminina goleia Noruega por 4 a 1

A seleção brasileira feminina de futebol goleou a Noruega na tarde desta sexta-feira (7), por 4 a 1, na capital Oslo, no primeiro de dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2023.

Adriana abriu o placar no Estádio Ullevaal ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo a atacante Bia Zaneratto marcou duas vezes nos seis minutos iniciais, e coube a Jaqueline Ribeiro completar o placar, marcando seu primeiro gol com a amarelinha. A atacante Ildhusoy descontou para as donas da casa. Tanto Brasil, quanto Noruega estão classificadas para o Mundial de Futebol Feminino no ano que vem, na Austrália e Nova Zelândia.

O próximo compromisso das brasileiras, comandadas pela técnica Pia Sundhage, será contra a Itália, na próxima segunda (10), às 13h30 (horário de Brasília), em Gênova.

O primeiro gol com a Amarelinha a gente nunca esquece, né, Jaque? Jogadora cara, hein… Tem que respeitar! 👏🇧🇷 pic.twitter.com/zH67Xm90nU — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 7, 2022

As brasileiras ditaram o ritmo do jogo no primeiro tempo. A organização da defesa - com o trio Antônia, Tainara e Kathellen na saída de bola – favoreceu a criação de jogadas pelas laterais. Tamires, pela esquerda, e volante Ary Borges levaram perigo à zaga norueguesa. A partir dos 20 minutos, as adversárias acertaram a marcação, dificultando a vida da seleção. Aos 32 minutos, Bia Zaneratto: ao tenar o passe na entrada da área, houve o corte da zaga e a bola voltou para a atacante que desferiu um chute certeiro, mas a goleira Skoglund espalmou. No entanto, o gol brasileiro sairia quatro minutos depois: Geyse cruzou pela direita, e Bia ajeitou para Adriana chutar e acertar o canto direito do gol..

No segundo tempo, só deu Brasil. om um minuto de jogo, a Bia ampliou o placar ao mandar um torpedo de pé direito no canto esquerdo da goleira Skoglund. Mal deu tempo da seleção comemorar, e as norueguesas diminuíram aos quatro minutos, com a atacante Ildhusoy, após cobrança de escanteio da direita. Na sequência. Bia Zanerato, que é canhota, marcou o segundo dela de pé direito em menos de seis minutos. Após escanteio de Duda, pela direita, Bia garantiu o terceiro gol do Brasil. E não parou por aí. Aos 27 minutos, Tamires cruza da esquerda para Jaqueline Ribeiro selar a vitória por 4 a 1 das brasileiras.

