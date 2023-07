Chegada de Enner Valencia ao Internacional provoca alta em associações e vendas de camisas

O anúncio e a chegada do equatoriano Enner Valencia fizeram o programa de sócios do Internacional ganhar novos inscritos e retornar a um patamar que o clube não atingiu nos últimos três anos. As ações desenvolvidas renderam ainda um salto na venda de camisas e números positivos nas redes sociais. No total, o Internacional saltou de 103 mil sócios em janeiro deste ano para os 107 mil atuais.

A plataforma recentemente criada para aumentar o contato com a torcida, o Mundo Colorado, registrou recordes de visualizações únicas, com conteúdos exclusivos e bastidores da contratação. Desde a noite do dia 12 de junho, quando o estádio Beira-Rio e pontos de Porto Alegre e cidades do interior do RS foram iluminados com as cores do Equador e a imagem de Valencia para anunciar a vinda do atleta, foram mais de 50 mil visualizações únicas no portal.

Venda de camisas

Nas lojas oficiais, a venda de camisas também teve elevação de 25% em relação aos meses anteriores. Já nas redes sociais, foi obtido o maior engajamento da história do clube. Junto com Valencia, foram lançados os perfis do Mundo Colorado no Instagram e no Twitter. No dia 26, um show para mais de 10 mil pessoas apresentou Valencia aos torcedores no ginásio Gigantinho.

"Foram semanas de grandes celebrações junto aos colorados e coloradas. Trouxemos para cá um grande craque, que de cara já virou sócio. É um astro internacional do futebol, com credenciais recentes que elevam a expectativa em torno dele. Aproveitamos para aumentar a conexão com a torcida, dentro e fora do Brasil, e impulsionar nossos ativos", afirma Liana Bazanela, diretora executiva de Marketing e Negócios.

Nesta semana, o Clube anunciou uma ação especial para seu quadro social. Tanto novos(as) associados(as) quanto aqueles(as) que já eram sócios(as) poderão ganhar uma manta do Colorado autografada por Enner Valencia. A ativação é em parceria com a patrocinadora EstrelaBet, e o benefício será entregue mediante a realização de apostas na empresa parceira do clube.

Os sócios e sócias das modalidades Carteira Vermelha, Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo podem participar da campanha pelo link https://clubes.estrelabet.com/novo-socio-colorado-aposta-na-estrelabet-manta-exclusiva. Para ganhar a manta, é necessário fazer cadastro na plataforma de aposta e realizar uma aposta mínima de R$ 30 em odds esportivas.