Brighton x Manchester United: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Brighton x Manchester United: saiba onde assistir ao jogo ( Visionhaus /Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h01.
Brighton e Manchester United se enfrentam neste domingo, 24, pela Premier League.
O duelo, no Amex Stadium, marca a última rodada do Campeonato Inglês. O Manchester United já garantiu vaga na próxima Champions League e terminará a competição na terceira posição. Já o Brighton ainda luta por uma vaga na próxima Europa League.
A partida acontece às 12h, do horário de Brasília, neste domingo, 24.
O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium).
Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Grob, Baleba, Hinshelwood, De Cuyper e Minteh; Welbeck.
Técnico: Fabian Hürzeler.
Lammens; Dalot, Maguire, Martinez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Mbeumo e Diallo.
Técnico: Michael Carrick.