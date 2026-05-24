Brighton x Manchester United: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Brighton e Manchester United se enfrentam neste domingo, 24, pela Premier League.

O duelo, no Amex Stadium, marca a última rodada do Campeonato Inglês. O Manchester United já garantiu vaga na próxima Champions League e terminará a competição na terceira posição. Já o Brighton ainda luta por uma vaga na próxima Europa League.

Que horas assistir à Brighton x Manchester United?

A partida acontece às 12h, do horário de Brasília, neste domingo, 24.

Onde assistir à Brighton x Manchester United?

O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium).

Prováveis escalações

Brighton

Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Grob, Baleba, Hinshelwood, De Cuyper e Minteh; Welbeck.

Técnico: Fabian Hürzeler.

Manchester United

Lammens; Dalot, Maguire, Martinez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Mbeumo e Diallo.

Técnico: Michael Carrick.