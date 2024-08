Breaking estreia nas Olimpíadas: veja regras e tudo o que você precisa saber

O breaking faz sua estreia nas Olimpídas em Paris 2024 nesta sexta-feira, 9, com a competição feminina. No esporte, que tem origem na Nova York de 1970, os participantes são chamados B-Boys e B-Girls. Eles disputam uma dança com passos que incluem giros, deslocamentos no chão e movimentos laterais de ombros e de troncos.

A competição pode ser individual, em duplas, em trios ou em grupo. Mas, em Paris, a disputa vai acontecer de maneira individual. O confronto é baseado na música escolhida pelo DJ e os competidores têm um tempo determinado para fazer as apresentações. Não é sempre que o dançarino pode escolher o som que vai tocar.

Como vai ser o breaking nas Olimpíadas de Paris?