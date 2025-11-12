Brasil x Tunísia: veja data, horário e onde assistir amistoso da Seleção

Nos próximos dias, a Seleção Brasileira vai enfrentar duas seleções africanas em amistosos na Europa.

Depois de enfrentar Senegal neste sábado em Londres, o Brasil volta a campo na terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, em Lille, na França.

Os jogos, que são os últimos do Brasil no calendário da FIFA neste ano, são uma oportunidade para a equipe se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Japão em outubro.

O técnico Carlo Ancelotti encara estes amistosos como últimas oportunidades para fazer testes com a Seleção Brasileira, antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.

Atualmente, os senegaleses estão na 18ª posição do Ranking Mundial Masculino da FIFA. Já os tunisianos são os 43º colocados.

Quando é o amistoso Brasil x Tunísia?

O duelo entre Brasil e Tunísia está marcado para a terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

Onde assistir o jogo de Brasil x Tunísia?

O amistoso entre Brasil e Tunísia terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV.

Veja os convocados por Ancelotti para enfrentar Tunísia: