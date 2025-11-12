Esporte

Brasil x Tunísia: veja data, horário e onde assistir amistoso da Seleção

Antes do amistoso contra a Tunísia, a Seleção Brasileira enfrenta o Senegal neste sábado, às 13h

Seleção Brasileira: jogadores já estão treinando em Londres (@rafaelribeirorio / CBF/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15h02.

Nos próximos dias, a Seleção Brasileira vai enfrentar duas seleções africanas em amistosos na Europa.

Depois de enfrentar Senegal neste sábado em Londres, o Brasil volta a campo na terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, em Lille, na França.

Os jogos, que são os últimos do Brasil no calendário da FIFA neste ano, são uma oportunidade para a equipe se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Japão em outubro.

O técnico Carlo Ancelotti encara estes amistosos como últimas oportunidades para fazer testes com a Seleção Brasileira, antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.

Atualmente, os senegaleses estão na 18ª posição do Ranking Mundial Masculino da FIFA. Já os tunisianos são os 43º colocados.

Quando é o amistoso Brasil x Tunísia?

O duelo entre Brasil e Tunísia está marcado para a terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

Onde assistir o jogo de Brasil x Tunísia?

O amistoso entre Brasil e Tunísia terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV.

Veja os convocados por Ancelotti para enfrentar Tunísia:

  • Goleiros: Bento, Ederson, Hugo Souza
  • Defensores: Alex Sandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, G. Magalhães, Luciano Jubá, Marquinhos, Paulo Henrique, Wesley
  • Meio Campistas: Andrey, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá
  • Atacantes: Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr, Vitor Roque
