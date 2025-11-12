Brasil x Tunísia: veja data, horário e onde assistir amistoso da Seleção

Seleção Brasileira: jogadores já estão treinando em Londres (@rafaelribeirorio / CBF/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15h02.
Nos próximos dias, a Seleção Brasileira vai enfrentar duas seleções africanas em amistosos na Europa.
Depois de enfrentar Senegal neste sábado em Londres, o Brasil volta a campo na terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, em Lille, na França.
Os jogos, que são os últimos do Brasil no calendário da FIFA neste ano, são uma oportunidade para a equipe se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Japão em outubro.
O técnico Carlo Ancelotti encara estes amistosos como últimas oportunidades para fazer testes com a Seleção Brasileira, antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.
Atualmente, os senegaleses estão na 18ª posição do Ranking Mundial Masculino da FIFA. Já os tunisianos são os 43º colocados.
O duelo entre Brasil e Tunísia está marcado para a terça-feira, 18, às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.
O amistoso entre Brasil e Tunísia terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV.