Red Bull Bragantino x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam neste domingo, 12, às 16h, na estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo. A partida é válida pela 34ª rodada do Brasileirão Série A.

Em confronto na parte de cima da tabela, Bragantino e Botafogo são candidatos ao título esse ano. O Fogão, líder com 59 pontos, está há um ponto do Bragantino, quarto colocado.

Após derrota para o Grêmio na rodada passada, o Botafogo busca se reabilitar. A equipe vem de quatro derrotas seguidas e não vem de bons resultados no segundo turno.

Do outro lado, o Bragantino, pode assumir a ponta da tabela em caso de uma combinação de resultados. O Massa Bruta vem de derrota para o São Paulo fora de casa e espera com apoio do torcedor, retomar o caminho das vitórias.

Escalação do RB Bragantino contra o Botafogo hoje

Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Eric Ramires; Helinho (Nacho), Vitinho e Eduardo Sasha

Escalação do Botafogo contra o Red Bull Bragantino hoje

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Botafogo hoje pelo Brasileirão Série A

O jogo deste domingo, às 16h, entre Red Bull Bragantino e Botafogo terá transmissão na TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Red Bull Bragantino x Botafogo online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do Red Bull Bragantino ?

23/11 - Flamengo x Bragantino - Brasileirão Série A

Qual o próximo jogo do Botafogo ?