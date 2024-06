Botafogo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão no Premiere.

O Botafogo está confiante após a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena, alcançando 13 pontos na tabela. Uma vitória no clássico pode colocar o Fogão na liderança provisória. No entanto, a equipe terá que lidar com a ausência de Savarino, que está representando a seleção venezuelana na Copa América.

O Fluminense, por sua vez, enfrenta dificuldades no campeonato, sem vencer há quatro partidas e com apenas seis pontos, aproximando-se da zona de rebaixamento. O técnico Fernando Diniz também enfrenta desfalques importantes: André e Lelê estão lesionados, e Jhon Arias foi convocado pela seleção colombiana para a Copa América.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta terça-feira, 20h, entre o Botafogo e Fluminense terá transmissão ao vivo no Premiere.

