Botafogo x Boavista: onde assistir e horário pela semifinal da Taça Rio

Partida entre Botafogo e Boavista vale vaga na decisão da Taça Rio

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08h00.

O Botafogo e Boavista se enfrentam neste sábado, 28 de fevereiro, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Com o resultado do jogo de ida, o Botafogo pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação. Já o time da Região dos Lagos precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou construir um triunfo por margem maior para avançar diretamente.

O Alvinegro vive momento de cobranças. Apesar de ter avançado à terceira fase da Libertadores, o desempenho na vitória por 2 a 0 sobre o Nacional Potosí foi alvo de críticas. Antes do primeiro confronto contra o Boavista, a equipe acumulava uma sequência de seis derrotas consecutivas.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Boavista hoje pela Taça Rio?

O jogo deste sábado, às 19h30, entre Botafogo e Boavista terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Boavista hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, para assinantes do SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Botafogo: Raul; Kadu, Justino, Ythallo e Jhoan Hernández; Arthur Novaes, Edenílson, Nathan Fernandes e Artur; Lucas Villalba e Kadir.
Técnico: Martín Anselmi.

Boavista: Lucas Maticoli; Cesinha, Bruno Jesus, Guilherme Lacerda e Tito; Kadu, Fernando e Isael; Fellipinho, Brunão e Lucas Silva.
Técnico: Gilson Kleina.

