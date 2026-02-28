Botafogo x Boavista: onde assistir e horário pela semifinal da Taça Rio

Repórter
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08h00.
O Botafogo e Boavista se enfrentam neste sábado, 28 de fevereiro, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.
Com o resultado do jogo de ida, o Botafogo pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação. Já o time da Região dos Lagos precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou construir um triunfo por margem maior para avançar diretamente.
O Alvinegro vive momento de cobranças. Apesar de ter avançado à terceira fase da Libertadores, o desempenho na vitória por 2 a 0 sobre o Nacional Potosí foi alvo de críticas. Antes do primeiro confronto contra o Boavista, a equipe acumulava uma sequência de seis derrotas consecutivas.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, para assinantes do SporTV e Premiere.
Botafogo: Raul; Kadu, Justino, Ythallo e Jhoan Hernández; Arthur Novaes, Edenílson, Nathan Fernandes e Artur; Lucas Villalba e Kadir.
Técnico: Martín Anselmi.
Boavista: Lucas Maticoli; Cesinha, Bruno Jesus, Guilherme Lacerda e Tito; Kadu, Fernando e Isael; Fellipinho, Brunão e Lucas Silva.
Técnico: Gilson Kleina.