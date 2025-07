Botafogo será o único clube brasileiro da Copa do Mundo com premiação tributada pela Receita

Os clubes brasileiros que participaram da Copa do Mundo de Clubes, somados, alcançaram uma premiação total de US$ 155 milhões (cerca de R$ 849,7 milhões, na cotação atual). Quem mais faturou foi o Fluminense, com US$ 60,8 milhões (aproximadamente R$ 331 milhões). Entre as quatro equipes, no entanto, apenas o Botafogo deve sofrer, no Brasil, um desconto de 5% no prêmio pelo fato de ser uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

A SAF é sujeita a uma forma de tributação específica, o Regime de Tributação Específica do Futebol. Por isso, o prêmio é alcançado pelo pagamento unificado de IRPJ, CSLL, Pis/Pasep, Cofins e contribuição previdenciária, sob a alíquota de 5%. Mas, segundo o Fisco, se for uma associação, por exemplo, o prêmio recebido não é tributado.

Vale lembrar, ainda, que o imposto será calculado apenas sobre o valor líquido efetivamente recebido, ou seja, após o desconto de taxas da Fifa e de tributos pagos no exterior. Dessa forma, os valores totais não serão recebidos de forma integral, uma vez que os Estados Unidos, país-sede da competição, cobra 30% sobre valores pagos a entidades estrangeiras cujos países de origem não possuam tratado para evitar bitributação — como é o caso do Brasil.

A taxação é feita pelo Internal Revenue Service (órgão equivalente à Receita Federal). Já essa tributação, em específico, se deve ao imposto americano chamado Effectively Connected Income (Renda Efetivamente Conectada, em tradução livre). Abaixo, os valores totais, sem considerar o desconto americano:

As premiações do Fluminense no Mundial de Clubes

15,2 milhões de dólares (R$ 83,2 milhões) pela participação;

1 milhão (R$ 5,5 milhões) pelo empate com o Borussia Dortmund;

2 milhões (R$ 10,9 milhões) pela vitória sobre o Ulsan HD;

1 milhão (R$ 5,5 milhões) pelo empate com o Mamelodi Sundowns;

7,5 milhões de dólares (R$ 41,1 milhões) pela classificação às oitavas;

13,1 milhões de dólares (R$ 71 milhões) pela classificação às quartas;

21 milhões de dólares (R$ 113,58 milhões) pela classificação às semifinais.

Total: US$ 60,8 milhões (cerca de R$ 331 milhões)

As premiações do Botafogo no Mundial de Clubes

15,2 milhões de dólares (R$ 83,2 milhões) pela participação;

2 milhões (R$ 10,9 milhões) pela vitória sobre o Seattle Sounders;

2 milhões (R$ 10,9 milhões) pela vitória sobre o PSG;

7,5 milhões de dólares (R$ 41,1 milhões) pela classificação às oitavas.

Total: US$ 26,7 milhões (cerca de R$ 145 milhões).

As premiações do Flamengo no Mundial de Clubes

15,2 milhões de dólares (R$ 83,2 milhões) pela participação;

2 milhões (R$ 10,9 milhões) pela vitória sobre o Espérance;

2 milhões (R$ 10,9 milhões) pela vitória sobre o Chelsea;

1 milhão (R$ 5,5 milhões) pelo empate com o Los Angeles FC;

7,5 milhões de dólares (R$ 41,1 milhões) pela classificação às oitavas.

Total: US$ 27,7 milhões (cerca de R$ 150 milhões)

As premiações do Palmeiras no Mundial de Clubes