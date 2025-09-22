Bola de Ouro 2025: Ronaldinho Gaúcho entregará prêmio de melhor do mundo

O brasileiro Ronaldinho Gaúcho, vencedor da Bola de Ouro de 2005, será o responsável por entregar o troféu de melhor jogador do mundo na cerimônia desta segunda-feira, 22, em Paris. A participação marca o retorno do ex-jogador ao palco da premiação duas décadas após sua consagração como melhor do planeta.

A função de Ronaldinho foi confirmada pelo estafe do ex-atleta ao GLOBO. O evento acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris, sob organização da revista France Football.

Brasileiros entre os indicados

O Brasil será representado entre os finalistas por Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona. No futebol feminino, Marta terminou em 12º lugar e Amanda Gutierres, do Palmeiras, em 21º.

A escolha de Ronaldinho para entregar o troféu não indica o vencedor. O ex-jogador atuou por PSG e Barcelona, clubes que têm entre os favoritos Dembélé, Vitinha, Raphinha e Lamine Yamal.

Critérios da premiação

A Bola de Ouro avalia o desempenho dos atletas na temporada entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais entram na contagem, exceto os Jogos Olímpicos de Paris, considerados na edição anterior.

Segundo a France Football, os critérios de escolha incluem:

Desempenho individual;

Conquistas coletivas da equipe;

Classe e fair play.

Como funciona a votação

A eleição conta com jornalistas de 100 países mais bem colocados no ranking da FIFA. Cada votante seleciona dez nomes em ordem de mérito. Os jogadores recebem de 15 a 1 ponto conforme a colocação, e em caso de empate, vence quem tiver mais votos em primeiro lugar.

A cerimônia de Paris definirá quem sucederá os vencedores de 2024 e entrará para a história como o melhor do mundo.