Bilheteria milionária: trio de ferro já arrecadou mais de R$ 100 mi em competições internacionais

Nesta semana, Corinthians, Palmeiras e São Paulo voltam a campo em suas respectivas competições internacionais. Na Libertadores, o Alviverde enfrenta o Deportivo Pereira-COL, enquanto, na Sul-Americana, o Timão recebe o Estudiantes-ARG e o Tricolor encara o LDU-ECU. O trio chega às quartas de final, em ambos os torneios, após já ter arrecadado cerca de R$ 105 milhões em bilheteria e premiações da Conmebol até o momento.

Dentre os rivais, o Palmeiras foi quem mais arrecadou, com cerca de R$ 50 milhões. Na sequência, vem o Corinthians com R$ 36 milhões, somados entre a fase de grupos da Libertadores e o mata-mata da Sul-Americana, torneio onde o São Paulo garantiu R$ 19 milhões.

Torcida

A presença do público também foi importante elemento para contribuir com essas cifras. Nos confrontos em casa, o Tricolor levou mais de 35 mil torcedores por partida, com renda superior a 1,6 milhão por jogo. Já o Palmeiras ultrapassou a média de 37 mil de público e de R$ 3,2 milhões em arrecadação, enquanto o Corinthians chegou próximo aos 37 mil torcedores por partida, com renda média em torno de R$ 2 milhões.

Para garantir alto número de espectadores e boa arrecadação durante os confrontos, Bruno Brum, CMO da End to End, empresa que realiza ativações, aponta para a necessidade dos clubes realizarem ações criativas para aproximar cada vez mais o torcedor. “Trata-se de um importante aspecto para a consolidação da marca, além de proporcionar a aproximação com a torcida. Por isso, é fundamental criar estratégias eficazes, para além do horizonte, durante o campeonato,” diz.

No caso do Palmeiras, com um dos maiores públicos dentre os rivais nas competições da Conmebol, a alta gastronomia também é atrativo para movimentar a economia do estádio. A GSH, por exemplo, é responsável pela operação de alimentos e bebidas do Allianz Parque e opera em dois restaurantes da arena. “Nos últimos anos, mudou-se o conceito dos estádios de futebol, que tradicionalmente eram conhecidos por fornecerem refeições rápidas. Atualmente, porém, é possível usufruir da alta gastronomia ao acompanhar os jogos, com cardápios assinados por renomados exemplares da culinária contemporânea”, destaca o CEO da empresa, Mark Zammit.

Com menor bilheteria, o São Paulo também faturou menos com as premiações da Conmebol em comparação aos rivais da capital. A começar pela quantia recebida por ingressar na fase de grupos, que na Libertadores é superior aos R$ 14 milhões, e na Sul-Americana se aproxima dos R$ 4,5 milhões. Já pelas classificações até as quartas de final, o Tricolor garantiu R$ 5,6 milhões, enquanto o Palmeiras recebeu algo em torno de R$ 14,5 milhões.

Premiações

Apesar da queda na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians conseguiu, com a ida à Sul-Americana, somar mais de R$ 8 milhões em premiação, após chegar até as quartas de final. Mesmo vencendo apenas dois jogos na fase de grupos da principal competição continental, o time somou quase R$ 3 milhões em premiação extra da Conmebol, enquanto o São Paulo, com cinco vitórias na primeira fase da Sula, garantiu aproximadamente R$ 2,5 milhões. Já o Palmeiras, recebeu mais de R$ 7 milhões extras pelas cinco vitórias no grupo C do principal torneio da América.

A diferença entre os valores oferecidos pelas duas competições e as altas cifras da Libertadores são explicados pelo sócio-diretor da agência de marketing esportivo Wolff Sports, Fábio Wolff: “A Copa Libertadores é a principal competição esportiva da América do Sul e atrai grande receita por toda essa exposição. Seja com patrocinadores, televisão ou produtos licenciados, esses fatores elevam a quantia acumulada e permitem uma premiação muito maior aos times que entram na disputa”.

Além das tradicionais formas de receita com bilheteria e premiações, os quatro grandes de São Paulo também alugam espaços para a Soccer Hospitality, especializada na gestão de camarotes, podendo desta forma movimentar a economia de outra maneira em dias de jogos.

“Os camarotes oferecem vários serviços que angariam importantes fontes de receitas para os clubes durante os dias de jogos. Mas, além disso, fornecemos maior conforto e uma série de experiências únicas ao torcedor, como as atrações musicais antes das partidas”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, que opera no Camarote dos Ídolos no Morumbi, no FielZone na Neo Química Arena, no Fanzone no Allianz Parque, e no Boteco Santista na Vila Belmiro.