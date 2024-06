Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Atlético-GO e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão no Premiere.

Depois de um bom desempenho nas duas últimas partidas fora de casa, o Atlético-GO espera conquistar a primeira vitória diante de sua torcida neste Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, ocupa a 17ª posição, uma acima do adversário desta noite. Em sete jogos nesta edição do Brasileirão, o Timão acumula apenas uma vitória, quatro derrotas e dois empates, tendo marcado apenas três gols – todos na partida contra o Fluminense, ficando em branco nos outros seis jogos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-GO x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.