Alavés x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações da La Liga

A partida entre Alavés e Real Madrid é válida pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol (La Liga).

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 11h13.

O Alavés recebe o Real Madrid neste domingo, 14 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Estadio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, na Espanha. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Na rodada anterior da La Liga, o Alavés venceu a Real Sociedad por 1 a 0 e tenta aproveitar o bom momento para entrar no top-10 da classificação. Jogando em casa, a equipe comandada por Eduardo Coudet busca surpreender um dos favoritos ao título.

Já o Real Madrid vive um momento de instabilidade na temporada. Os Merengues vêm de derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu, resultado que custou a liderança do campeonato, agora nas mãos do Barcelona. O técnico Xabi Alonso chega pressionado e precisa de reação imediata.

As equipes já se enfrentaram 44 vezes na história, com ampla vantagem do Real Madrid, que soma 36 vitórias, contra cinco triunfos do Alavés, além de três empates. No último encontro, em 13 de abril de 2025, pela temporada passada, os madrilenos venceram por 1 a 0, com gol de Camavinga.

O retrospecto recente também é favorável ao Real Madrid: nas últimas cinco partidas entre os clubes, foram cinco vitórias dos Merengues.

Onde assistir ao vivo Alavés x Real Madrid hoje pela La Liga?

O jogo deste domingo, às 17h, entre Alavés e Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Prováveis escalações de Alavés x Real Madrid

Alavés (Técnico: Eduardo Coudet)

Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco e Victor Parada; Pablo Ibañez, Antonio Blanco e Denis Suárez; Calebe, Rebbach e Lucas Boyé.

Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Camavinga; Tchouaméni, Arda Güler (Ceballos) e Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. e Mbappé.

