Atlético de Madrid x Barcelona: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético de Madrid x Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 16h, no Estádio Metropolitano de Madrid. A partida é válida pela volta das quartas de final da Champions League.

Após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, em pleno Camp Nou, a equipe comandada por Hansi Flick terá a dura missão de buscar a remontada fora de casa.

Já o Atleti tentará manter o bom retrospecto que tem dentro do Metropolitano em mata-mata sob o comando de Diego Simeone. Desde que o argentino assumiu o clube em 2011, o clube não perdeu dentro de casa. Ao todo, são 18 jogos com um retrospecto de doze vitórias e seis empates, sem nenhuma derrota.

Como chega o Atlético de Madrid para o confronto

Em quarto lugar em La Liga, com 57 pontos, o Atleti tem 22 de desvantagem para o líder Barcelona. Com isso, a briga pelo título do Campeonato Espanhol está encerrada. Agora, o foco é total na Champions League. O clube chegou à final em três ocasiões -- 1974, 2014 e 2016--, mas acabou ficando sem o título, e quer mudar esse panorama.

Na última partida disputada, por La Liga, o clube perdeu por 2 a 1 para o Sevilla. O duelo foi marcado pelas inúmeras mudanças feitas por Simeone no elenco: 10 ao todo.

Como chega o Barcelona para o confronto

Já o Barcelona, que ainda luta pelo Campeonato Espanhol, também quer conquistar a Champions League, algo que não ocorre desde a temporada 2014/15.

Na última rodada de La Liga, o clube goleou por 4 a 1 o Espanyol em um duelo que ficou marcado pela estratégia de Flick. O treinador optou por utilizar atletas importantes para o Barça, ainda que tivesse o duelo decisivo contra o Atleti no meio da semana.

Agora, os Culés buscarão a remontada e a tão sonhada classificação para a semifinal do torneio europeu.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Barcelona

O duelo entre Atlético de Madrid x Barcelona terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max,.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Kóke e Lookman; Antoine Griezmann e Julián Álvarez.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Eric Garcia e João Cancelo; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López e Marcus Rashford; Fernán Torres.