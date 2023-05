Athletico PR x Flamengo; veja horário e onde assistir ao vivo

Athletico PR e Flamengo se enfrentam neste domingo, 7, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão Série A.

Após derrota diante do Internacional na última rodada, o Flamengo entra em campo buscando se reabilitar na competição. A equipe vem de empate diante do Racing pela Libertadores e agora retoma as atenções ao campeonato de pontos corridos.

Para o confronto, o técnico Sampaoli pode contar com o retorno dos zagueiros David Luiz e Rodrigo Caio, que estiveram fora por problemas físicos. Filipe Luís, Matheuzinho, Varela e Gerson desfalcam a equipe.

Do outro lado o Athletico PR, que vem de duas derrotas no campeonato, quer retomar o caminho das vitórias. A equipe venceu no meio de semana pela Libertadores e agora quer, com o apoio do seu torcedor, a segunda vitória consecutiva.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Athletico PR x Flamengo hoje

O jogo deste domingo às 16h entre Athletico PR x Flamengo terá transmissão ao vivo no TV Globo, Furacão Live, Cazé TV (YouTube), Casimito (Twitch) e TNT (menos PR).

Como assistir o jogo Athletico PR x Flamengo online?

Você pode assistir a partida online através do Furacão Live, Cazé TV (YouTube), Casimito (Twitch) e TNT

Quais são os próximos jogos do Athletico PR ?

10/05 - Athletico PR x Internacional - Brasileirão Série A

14/05 - Athletico PR x Coritiba - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

10/05 - Flamengo x Goiás - Brasileirão Série A

13/05 - Bahia x Flamengo - Brasileirão Série A

