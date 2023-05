São Paulo x Internacional; veja horário e onde assistir ao vivo

São Paulo e Internacional se enfrentam neste domingo, 7, às 16h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão Série A.

Após empate na última rodada diante do Coritiba, o São Paulo entra em campo buscando manter a invencibilidade no campeonato. O Tricolor empatou contra o Tolima no meio de semana pela Sul-Americana e agora espera com apoio do seu torcedor, retomar o caminho da vitória.

Para o confronto, o técnico Dorival Junior deve contar com a volta do atacante Calleri, que esteve fora da equipe por conta de uma Dengue. Gabriel Neves, que torceu o tornozelo no jogo diante do Tolima, treinou normalmente e não deverá desfalcar a equipe.

Do outro lado o Internacional, que venceu o Flamengo na última rodada, busca a sua segunda vitória consecutiva. O Colorado empatou com o Nacional no meio de semana pela Libertadores e agora retoma as atenções a competição nacional.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Internacional hoje

O jogo deste domingo às 16h entre São Paulo x Internacional terá transmissão exclusiva no TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo São Paulo x Internacional online?

Você pode assistir pelo Premiere através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay

Quais são os próximos jogos do São Paulo?

11/05 - Fortaleza x São Paulo - Brasileirão Série A

14/05 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Internacional ?

10/05 - Internacional x Athletico PR - Brasileirão Série A

13/05 - Atlético MG x Internacional - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM: