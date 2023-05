Confira os jogos de hoje, domingo, 7; onde assistir e horários

Rodada do Brasileirão Série A e Série B, competições europeias e Brasileirão feminino são os destaques do futebol deste domingo.

No Brasileirão, o São Paulo encara o Inter no Morumbi, tentando retomar o caminho das vitórias. A equipe vem de empate contra o Coritiba na última rodada. O outro Paulista, o Palmeiras, enfrenta o Goiás fora de casa, mirando a liderança do campeonato.

Ainda pelo Brasileiro, o Flamengo encara o Athletico PR, reeditando a última final da Copa Libertadores. O Rubro Negro vem de derrota para Inter e espera adiante do Furacão, sua segunda vitória na competição.

Na Europa, diversas ligas estão entrando na sua fase final. No Inglês, o Arsenal que vem de vitória contra o Chelsea, ainda sonha com o título nacional. Os Gunners enfrentam Newcastle fora de casa, visando recuperar a liderança perdida pelo Manchester City.

Ainda pelo inglês, o United encara o West Ham, mirando continuar entre os quatro primeiros no campeonato.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

11h - América-MG x Cuiabá - Premiere

16h - Athletico x Flamengo - TV Globo, Furacão Live, Cazé TV (YouTube), Casimito (Twitch) e TNT (menos PR)

- TV Globo, Furacão Live, Cazé TV (YouTube), Casimito (Twitch) e TNT (menos PR) 16h - Bahia x Coritiba - TV Globo e Premiere

16h - São Paulo x Internacional - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 18h30 - Botafogo x Atlético-MG - Premiere

- Premiere 18h30 - Goiás x Palmeiras - Premiere

18h30 - Grêmio x Red Bull Bragantino - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Ponte Preta x Ceará - Band e Premiere

19h - Sport x Guarani - Band e Premiere

Campeonato Italiano

07h30 - Atalanta x Juventus - ESPN e Star+

10h - Torino x Monza - Star+

13h - Napoli x Fiorentina - ESPN 4 e Star+

15h45 - Lecce x Verona - Star+

Campeonato Alemão

12h30 - Borussia Dortmund x Wolfsburg - OneFootball

Campeonato Inglês

12h30 - Newcastle x Arsenal - ESPN e Star+

15h - West Ham x Manchester United - Star+

Campeonato Francês

08h - Angers x Monaco - Star+

10h - Ajaccio x Toulouse

10h - Auxerre x Clermont Foot

10h - Lorient x Brest - Star+

10h - Nantes x Strasbourg - Star+

12h05 - Lyon x Montpellier - Star+

15h45 - Troyes x PSG - ESPN e Star

Campeonato Brasileiro feminino

15h - Real Brasília x Ceará - Sem transmissão

15h - Avaí/Kindermann x Atlético-MG - Sem transmissão

16h - Ferroviária x Flamengo - Sem transmissão

18h - Bahia x Real Ariquemes - Sem transmissão

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Internacional ; veja horário

O jogo São Paulo x Internacional terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere

Que horas é o jogo Arsenal?

O jogo Newcastle x Arsenal será às 16h e passará no ESPN e Star+

Qual canal irá passar o jogo do Flamengo?

O jogo do Flamengo irá passar na TV Globo, Furacão Live, Cazé TV (YouTube), Casimito (Twitch) e TNT (menos PR)

Onde irá passar o jogo do Palmeiras?

O jogo Goiás x Palmeiras irá passar no Premiere

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - Athletico x Flamengo - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 16h - Bahia x Coritiba - Brasileirão Série A

16h - São Paulo x Internacional - Brasileirão Série A

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT neste domingo.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Band

11h - Ponte Preta x Ceará - Brasileirão Série B

19h - Sport x Guarani - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

18h30 - Grêmio x Red Bull Bragantino - Brasileirão Série B

Premiere

11h - América-MG x Cuiabá - Brasileirão Série A

16h - Bahia x Coritiba -Brasileirão Série A

16h - São Paulo x Internacional - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 18h30 - Botafogo x Atlético-MG - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 18h30 - Goiás x Palmeiras - Brasileirão Série A

18h30 - Grêmio x Red Bull Bragantino - Brasileirão Série A

11h - Ponte Preta x Ceará - Brasileirão Série B

19h - Sport x Guarani - Brasileirão Série B

ESPN

12h30 - Newcastle x Arsenal - Campeonato Inglês

07h30 - Atalanta x Juventus - Campeonato Italiano

13h - Napoli x Fiorentina - Campeonato Italiano

15h45 - Troyes x PSG - Campeonato Francês

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

12h30 - Newcastle x Arsenal - Campeonato Inglês

15h - West Ham x Manchester United - Campeonato Inglês

07h30 - Atalanta x Juventus - Campeonato Inglês

10h - Torino x Monza - Campeonato Italiano

13h - Napoli x Fiorentina - Campeonato Italiano

15h45 - Lecce x Verona - Campeonato Italiano

08h - Angers x Monaco - Campeonato Francês

10h - Ajaccio x Toulouse - Campeonato Francês

10h - Auxerre x Clermont Foot - Campeonato Francês

10h - Lorient x Brest - Campeonato Francês

10h - Nantes x Strasbourg - Campeonato Francês

12h05 - Lyon x Montpellier - Campeonato Francês

15h45 - Troyes x PSG - Campeonato Francês

OneFootball

12h30 - Borussia Dortmund x Wolfsburg - Campeonato Alemão

Cazé TV (Youtube) e Casimito (Twitch)

16h - Athletico x Flamengo - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM: