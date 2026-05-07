Árbitro de Real Madrid x Benfica defende conduta em caso de Vini Jr. e Prestianni

O árbitro francês François Letexier comentou pela primeira vez a polêmica envolvendo Vinicius Jr. e Gianluca Prestianni durante a partida entre Benfica e Real Madrid, pela Liga dos Campeões, no dia 17 de fevereiro.

À rádio francesa RMC, o juiz disse que não era possível aplicar uma punição imediata ao jogador argentino sem provas concretas do que teria sido dito em campo.

Vini acusou atacante argentino de racismo

O episódio aconteceu após uma discussão entre os atletas no Estádio da Luz. Vini Jr. acusou Prestianni de tê-lo chamado de “mono”, termo racista em espanhol. O atacante do Benfica cobriu a boca com a camisa enquanto falava, o que dificultou qualquer tentativa de leitura labial.

Após a denúncia do brasileiro, Letexier acionou o protocolo antirracismo da Uefa e interrompeu a partida por cerca de dez minutos. Apesar disso, o árbitro explicou que a ausência de evidências claras impedia uma expulsão direta ou outro tipo de sanção disciplinar naquele momento.

O caso ganhou repercussão internacional e provocou reações de entidades do futebol. A CBF enviou ofícios à Fifa e à Uefa cobrando rigor nas investigações e punições exemplares caso a injúria racial seja confirmada.

A situação também reacendeu o debate sobre jogadores cobrirem a boca durante discussões em campo. Um painel da Fifa formado por ex-atletas já discute possíveis punições para esse tipo de atitude, justamente por dificultar investigações de ofensas discriminatórias.

Fifa ampliou punição ao argentino

Prestianni foi punido com seis jogos de suspensão pela Uefa após o caso envolvendo Vinicius Jr. Mas, nesta quarta-feira, 6, a Fifa ampliou o alcance da sanção, determinando que ela também tenha validade em competições organizadas pela entidade, incluindo a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, caso seja convocado pela seleção da Argentina, o atacante do Benfica ficará fora das duas primeiras partidas do torneio.