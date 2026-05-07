Árbitro de Real Madrid x Benfica defende conduta em caso de Vini Jr. e Prestianni

Caso Vini Jr.: Juiz da partida entre Real Madrid e Benfica disse que não havia elementos suficientes para aplicar sanção imediata ((Foto: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images))
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Publicado em 7 de maio de 2026 às 20h39.
O árbitro francês François Letexier comentou pela primeira vez a polêmica envolvendo Vinicius Jr. e Gianluca Prestianni durante a partida entre Benfica e Real Madrid, pela Liga dos Campeões, no dia 17 de fevereiro.
À rádio francesa RMC, o juiz disse que não era possível aplicar uma punição imediata ao jogador argentino sem provas concretas do que teria sido dito em campo.
O episódio aconteceu após uma discussão entre os atletas no Estádio da Luz. Vini Jr. acusou Prestianni de tê-lo chamado de “mono”, termo racista em espanhol. O atacante do Benfica cobriu a boca com a camisa enquanto falava, o que dificultou qualquer tentativa de leitura labial.
Após a denúncia do brasileiro, Letexier acionou o protocolo antirracismo da Uefa e interrompeu a partida por cerca de dez minutos. Apesar disso, o árbitro explicou que a ausência de evidências claras impedia uma expulsão direta ou outro tipo de sanção disciplinar naquele momento.
O caso ganhou repercussão internacional e provocou reações de entidades do futebol. A CBF enviou ofícios à Fifa e à Uefa cobrando rigor nas investigações e punições exemplares caso a injúria racial seja confirmada.
A situação também reacendeu o debate sobre jogadores cobrirem a boca durante discussões em campo. Um painel da Fifa formado por ex-atletas já discute possíveis punições para esse tipo de atitude, justamente por dificultar investigações de ofensas discriminatórias.
Prestianni foi punido com seis jogos de suspensão pela Uefa após o caso envolvendo Vinicius Jr. Mas, nesta quarta-feira, 6, a Fifa ampliou o alcance da sanção, determinando que ela também tenha validade em competições organizadas pela entidade, incluindo a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, caso seja convocado pela seleção da Argentina, o atacante do Benfica ficará fora das duas primeiras partidas do torneio.