Grêmio abre última oportunidade para compra de moeda digital por preço abaixo do mercado

O Grêmio abriu na última terça-feira, 29, a segunda e última pré-venda da sua moeda digital própria, batizada de $IMORTAL. A oportunidade será a última para investidores e torcedores interessados conseguirem adquirir o ativo antes do seu lançamento público no mercado, possibilitando adquiri-lo a um preço ainda abaixo do que será praticado.

Na pré-venda, os ativos são vendidos por R$ 2,5 a unidade. Já na venda pública, prevista para começar em 28 de setembro, o preço será de R$ 5 por unidade. O projeto contará ainda com um mercado de negociações secundárias, que deverá ser lançado em 5 de outubro. A segunda pré-venda do $IMORTAL acabará em 19 de setembro.

Definido como um "fan pass", a moeda digital promete ser a primeira do que os seus criadores chamam de "a evolução dos fan tokens", que se tornaram populares nos últimos anos entre os torcedores do futebol brasileiro e mundial. Na primeira pré-venda, realizada em junho, todas as unidades do $IMORTAL foram vendidas.

O projeto foi desenvolvido pelo próprio clube em parceria com a Win The Game, empresa de negócios da área de esporte e entretenimento, e a Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual. A Lumx Studios, startup famosa por criar NFTs de sucesso, também participa do desenvolvimento do projeto.

“A ideia é tornar o $IMORTAL a ‘moeda oficial’, com a possibilidade de, no futuro, ser aceita como forma de pagamento em nossas lojas, bilheteria e qualquer transação financeira em que o Grêmio estiver envolvido", disse Henrique Gutterres, diretor executivo de marketing do Grêmio.

Vantagens da moeda digital do Grêmio

O projeto vai oferecer uma série de benefícios exclusivos. No último dia 22 de agosto, o projeto lançou uma plataforma de resgate de experiências exclusivas. Nela, quem adquiriu o ativo contará com uma plataforma inédita para realizar o resgate dessas vantagens, com foco em experiências no mundo real.

A plataforma contará com uma área de perfil para o comprador após o cadastro, que incluirá as principais informações sobre resgates e leilões de compra nos quais o investidor estiver participando. Ela também contará com uma sessão específica para a realização de ações de engajamento de parceiros do clube de futebol.

Pela plataforma, os compradores do $IMORTAL poderão resgatar sete tipos de recompensas diferentes:

Camisas autografadas por ídolos do Grêmio;

Caixas misteriosas com "surpresas exclusivas", que vão desde brindes colecionáveis até itens raros ligados ao clube;

Mensagens personalizadas e exclusivas dos ídolos do Grêmio;

Opção de participar de desafios junto com os jogadores do clube, testando habilidades e conhecimentos;

Acesso a eventos exclusivos e encontros com a equipe do clube de futebol;

Viagens com a delegação do Grêmio em jogos de futebol fora de casa;

Experiências interativas online e físicas

