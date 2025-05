Jogos de hoje, terça-feira, 27 de maio, onde assistir ao vivo e horários

A programação desta terça-feira, 27, traz confrontos decisivos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, com destaque para São Paulo x Talleres, Botafogo x Universidad de Chile e Huracán x Corinthians. Além disso, acontecem partidas importantes da Segunda Divisão Alemã e do Brasileirão Sub-20.

O dia também contará com jogos do Brasileirão Série B e dos playoffs de acesso e descenso na Alemanha.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Segunda Divisão Alemã (final dos playoffs de acesso/descenso)

15h30 - Eintracht Braunschweig x Saarbrücken - OneFootball

Brasileirão Sub-20

18h - Corinthians sub-20 x Santos sub-20 - Sportv

Copa Sul-Americana

19h - Vasco x Melgar - Paramount+

19h - Lanús x Academia Puerto Cabello - Paramount+

21h30 - Huracán x Corinthians - SBT, ESPN e Disney+

21h30 - América de Cali x Racing-URU - Paramount+

Libertadores

19h - São Paulo x Talleres - ESPN e Disney+

19h - Libertad x Alianza Lima - ESPN 4 e Disney+

21h30 - Botafogo x Universidad de Chile - Paramount+

21h30 - River Plate x Universitario - Paramount+

21h30 - Independiente del Valle x Barcelona de Guayaquil - ESPN 2 e Disney+

21h30 - Estudiantes x Carabobo - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

19h30 - América-MG x Atlético-GO - Disney+ e Kwai

Onde assistir ao vivo os jogos do Brasileirão e Libertadores hoje?

Os jogos do Brasileirão Sub-20 entre Corinthians sub-20 e Santos sub-20 serão transmitidos no Sportv às 18h. Já os confrontos da Libertadores contam com transmissões na ESPN, ESPN 2, ESPN 4, Disney+ e Paramount+, com destaque para o clássico São Paulo x Talleres, às 19h, e o jogo do Botafogo às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje na TV aberta?

SBT

21h30 - Huracán x Corinthians - Copa Sul-Americana

Globo

Nenhum jogo será transmitido na Globo nesta terça-feira, 27.

Record

Nenhum jogo será transmitido na Record nesta terça-feira, 27.

Band

Nenhum jogo será transmitido na Band nesta terça-feira, 27.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN e ESPN 2

19h - São Paulo x Talleres - Libertadores

19h - Libertad x Alianza Lima - Libertadores

21h30 - Independiente del Valle x Barcelona de Guayaquil - Libertadores

ESPN 4

19h - Libertad x Alianza Lima - Libertadores

21h30 - Estudiantes x Carabobo - Libertadores

Sportv

18h - Corinthians sub-20 x Santos sub-20 - Brasileirão Sub-20

Paramount+

19h - Vasco x Melgar - Copa Sul-Americana

19h - Lanús x Academia Puerto Cabello - Copa Sul-Americana

21h30 - América de Cali x Racing-URU - Copa Sul-Americana

21h30 - Botafogo x Universidad de Chile - Libertadores

21h30 - River Plate x Universitario - Libertadores

Disney+

19h - São Paulo x Talleres - Libertadores

19h30 - América-MG x Atlético-GO - Brasileirão Série B

21h30 - Huracán x Corinthians - Copa Sul-Americana

Onde assistir online os jogos de hoje?

OneFootball

15h30 - Eintracht Braunschweig x Saarbrücken - Segunda Divisão Alemã

Paramount+

19h - Vasco x Melgar - Copa Sul-Americana

19h - Lanús x Academia Puerto Cabello - Copa Sul-Americana

21h30 - América de Cali x Racing-URU - Copa Sul-Americana

21h30 - Botafogo x Universidad de Chile - Libertadores

21h30 - River Plate x Universitario - Libertadores

Disney+

19h - São Paulo x Talleres - Libertadores

19h30 - América-MG x Atlético-GO - Brasileirão Série B

21h30 - Huracán x Corinthians - Copa Sul-Americana

Sportv

18h - Corinthians sub-20 x Santos sub-20 - Brasileirão Sub-20

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.