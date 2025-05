Convocação da Seleção: veja a lista completa de jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti

O treinador recém-nomeado da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realizará sua estreia na convocação nesta segunda-feira, às 15h, para os confrontos contra Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A transmissão foi feita pelo canal do CBF no Youtube, às 15h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O treinador preparou uma lista com 23 jogadores. Antes do evento, ele elaborou uma pré-lista com 50 anos, com a ajuda de Rodrigo Caetano e Juan, diretor de seleções e coordenador técnico da CBF.

Durante o discurso, Ancelotti manifestou satisfação com o convite para comandar a seleção e se diz otimista com o trabalho.

"Primeiras impressões são muito bonitas. É uma honra, um grande orgulho comandar a seleção, que é a melhor do mundo. Eu tenho um grande trabalho para fazer com que Brasil volte a ser campeão, vamos juntos. Precisamos de todos vocês. Eu fui recebido aqui com muito carinho. É a minha primeira vez, e estou muito contente. Eu estou muito animado e acho que vamos fazer um trabalho. Agradeço à CBF por me trazer aqui e ao Real Madrid por me dar essa oportunidade. O desafio é muito grande. Eu sempre digo que tenho uma conexão com este especial. O recebimento é muito especial. Eu vou tentar realizar um trabalho com o nível máximo", declarou.

Carlo Ancelotti também apresentou os integrantes da sua comissão técnica à frente da seleção brasileira.

"Durante esses dias, o Rodrigo e eu avaliamos a estrutura da federação. É uma estrutura muito bem organizada, vamos tentar desenvolver trabalho juntos. É um trabalho de equipe. Os que trabalham em torno do time e dos jogadores. O mais importante é que consiga criar um ambiente familiar, de respeito. A palavra respeito é muito importante, de onde podemos tirar a nossa melhor versão. É um desafio muito grande, mas eu acho que o aspecto familiar é um componente muito importante. Ter o objetivo de ganhar o Mundial não é somente o objetivo somente de 23 jogadores, é um objetivo e a motivação de um país inteiro. O Brasil tem um amor incondicional pela sua seleção. Esse é outro aspecto muito importante, que pode ajudar muito na preparação. O desafio que teremos no próximo verão".

Confira a lista dos jogadores convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

Goleiros

Alisson

Bento

Hugo Souza

Defensores

Alex Sandro

Lucas Beraldo

Carlos Augusto

Danilo

Léo Ortiz

Marquinhos

Vanderson

Wesley

Meio-campistas

Andreas Pereira

Andrey Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Ederson

Gerson

Atacantes

Antony

Estevão

Gabriel Martinelli

Matheus Cunha

Raphinha

Richarlison

Vinicius Júnior

Quando serão os jogos?

A Seleção Brasileira vai encarar o Equador e o Paraguai nos dias 5 e 10 de junho, em jogos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.