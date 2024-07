Amazonas x Vila Nova: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série B

O Amazonas e Vila Nova se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, no Amazonas. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Série B e terá transmissão no Canal GOAT e Premiere.

O Amazonas FC busca se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Vila Nova almeja consolidar sua posição na parte superior da tabela e garantir uma vaga para a Série A na próxima temporada. Este confronto promete ser decisivo para ambos os times em suas respectivas jornadas no campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo do Amazonas x Vila Nova hoje pelo Brasileirão Série B?

O jogo desta quarta-feira, 21h, entre o Amazonas e Vila Nova terá transmissão ao vivo no Canal GOAT e Premiere.

Como assistir online o jogo do Amazonas x Vila Nova hoje?

Você pode assistir a partida online no Canal GOAT.

Onde assistir ao vivo o jogo do Amazonas hoje pelo Brasileirão Série B?

O jogo desta quarta-feira, 21h, entre Amazonas e Vila Nova terá transmissão ao vivo no Canal GOAT e Premiere.

Como assistir online o jogo do Amazonas hoje?

Você pode assistir a partida online pelo no Canal GOAT.



*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.