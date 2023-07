Allianz Seguros traz campeã olímpica Ana Marcela em sua nova campanha

A Allianz Seguros segue com o conceito “Você pronto para viver o melhor” em sua nova campanha publicitária. O mote integra os conteúdos, lançados no dia 3 de julho, e visam reforçar a expertise e o reconhecimento da marca, além da proximidade com seus clientes para que passem com tranquilidade por situações imprevistas.

Os conteúdos terão como foco o produto Automóvel, com veiculação em mídias online e offline em diversas praças do Brasil. A campanha roda até o mês de dezembro, da TV fechada às rádios, redes sociais e em streamings de música e audiovisual. A Allianz estará no TikTok, em podcasts no Spotify e nas TVs conectadas. Ana Marcela, atleta e medalhista olímpica patrocinada pela Allianz Brasil, será a protagonista de um dos filmes. Além disso, a Allianz será patrocinadora do "Ça Va Paris", programa da SporTV, como forma de introduzir seu patrocínio olímpico global aos Jogos de Paris 2024

“Nossa estratégia de mídia tem como foco aumentar o conhecimento e a consideração da marca Allianz no Brasil. Nosso foco é alcançar nossa audiência nos canais online, que permite um constante processo de testes e aprendizados, trazendo inovação no que diz respeito aos formatos e investimentos em plataformas variadas", declara Luiz Rodrigo Cartolano, diretor executivo de Marketing e Transformação da Allianz Seguros.

Estratégia da campanha

A campanha foi idealizada em parceria com a iD\TBWA, agência responsável pela estratégia, conceito, criação e produção das peças. Em conversa exclusiva com a Exame.com. o diretor executivo de criação da iD\TBWA, Sthefan Ko, detalha a estratégia: "Essa é uma campanha muito importante porque envolve valor de marca e realçamos o conceito global 'você pronto para viver o melhor', materializando isso no segmento de auto, para a Allianz Seguros.

E, para o gancho criativo, pegamos uma verdade do ponto de vista do cliente: muitas vezes, imprevistos com o carro acontecem e deixamos de aproveitar algum momento ou situação em que estamos. Retratamos isso em nossas peças com situações em que pessoas que têm o seguro da Allianz podem ficar tranquilas e despreocupadas porque, mesmo com o imprevisto, isso não atrapalha em nada as suas rotinas. Elas sabem que estão asseguradas. Produzimos filmes para TV e também criamos vídeos especialmente pensados para o digital, com a linguagem apropriada para as redes", declara.

A Allianz é uma marca parceira dos movimentos Olímpico e Paralímpico e patrocinadora de grandes atletas. Nessa nova comunicação, a marca escolheu Ana Marcela para reforçar esse momento de comunicar os Seguros Auto de maneira contextualizada ao território da atleta.

“Do ponto de vista do negócio, destacamos nas campanhas as fortalezas da marca que contribuem para capturar a demanda já existente no mercado, colocando a Allianz de maneira diferenciada frente aos concorrentes. Indo além, o segmento de Seguros Auto ainda tem grande potencial de crescimento e penetração no Brasil — e, com a qualidade dos produtos da marca, excelência em serviços, pacotes de benefícios e as diferentes ofertas de coberturas, só aumenta a oportunidade de também estimular futuras demandas”, reforça a CEO da iD\TBWA, Camila Costa, com exclusividade à Exame.com.