Como a Suvinil tem reciclado o resto de tinta que você não usa

Como trazer de volta para a cadeia produtiva o excedente do produto ou as embalagens descartadas pelo consumidor? E quando esse produto é tinta, quais são as dificuldades dessa operação?

O diretor de marketing da Suvinil, Renato Firmiano, líder no segmento premium de tintas no país, conta nesse episódio de ESG de A a Z como a empresa topou o desafio de criar um programa de logística reversa para aproveitar sobras de pinturas.

O programa Suvinil Circula usa parceiros do varejo para fazer o recolhimento de latas, baldes e sprays que são reciclados e voltam a ter vida nova como embalagens e também restos de tinta, que são usados como fonte de energia na linha de produção de cimentos.

Tudo isso em um grande investimento para a construção de uma política mais sustentável e de olho num consumidor que, segundo Firmiano, ainda não compra tinta de olho em sustentabilidade, mas a aposta da Suvinil é que o hábito deve se estender para a indústria em breve.

O programa, ainda em fase inicial de implantação, já coletou mais de 18 toneladas de material, economizando 5 milhões de litros de água e 20 mil kg de minério de ferro.

Ouça o episódio e saiba mais sobre os desafios enfrentados pela empresa, quais são as perspectivas para o futuro e porque a sustentabilidade é a nova realidade da indústria química.