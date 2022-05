SOS Mata Atlântica e Chilli Beans anunciam parceria

Neste 27 de maio, Dia Nacional da Mata Atlântica, a marca de óculos escuros Chilli Beans se junto a SOS Mata Atlântica para criar uma coleção especial. Inspirada na fauna e flora de um dos principais e mais ameaçados biomas do Brasil, a novidade busca alertar os consumidores sobre o assunto.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui

Com texturas, cores, símbolos e materiais que remetem às plantas, flores e animais da Mata Atlântica, a coleção terá parte da renda obtida com a venda dos produtos revertida para projetos de conservação e restauração do bioma. Entre os destaques, estão os modelos exclusivos inspirados em animais como a onça-pintada, o sapo cururu e a cobra coral.

“Fico extremamente feliz em firmar essa parceria com uma das mais tradicionais organizações ligadas ao meio ambiente, que há décadas realiza um trabalho muito sério e importante. Fico honrado em, com a Chilli Beans, homenagear esse bioma tão importante para o nosso país e espero contribuir para essa discussão”, diz Caito Maia, CEO e fundador da marca.

As redes sociais da marca contam com pílulas em que influenciadores digitais publicam informações acerca do tema. Além disso, a Chilli Beans fará uma doação direta de mais de 2 mil mudas de árvores ao programa Florestas do Futuro, criado em 2004 pela Fundação SOS Mata Atlântica. Esse número corresponde a recuperação de 1,13 hectares de florestas (cada hectare equivale a um campo de futebol, aproximadamente).

“A nossa missão na Fundação sempre foi engajar a sociedade para a defesa da Mata Atlântica, bioma presente em 17 estados e que é o lar de 72% da população brasileira. A parceria com a Chilli Beans representa um avanço neste sentido, contribuindo para que a sociedade conheça esta importante floresta, sua riqueza de fauna e flora, seus benefícios e, assim, possa se envolver mais em sua conservação e restauração”, afirma Marcia Hirota, diretora executiva da SOS Mata Atlântica.

Mata Atlântica

Para Carlos Abras, coordenador de negócios e mobilização de recursos da Fundação SOS Mata Atlântica, se a marca é um ativo estratégico da empresa com seus benefícios emocionais, funcionais, de autoexpressão e sociais, o meio ambiente é um ativo estratégico e deve ser considerado como o maior patrimônio da humanidade.

"Esta conexão de ativos, entre marca e meio ambiente, Chilli Beans e SOS Mata Atlântica, significa a colaboração entre dois atores de nossa sociedade em prol da conservação e restauração do bioma Mata Atlântica, que é a casa de 145 milhões de brasileiros. Uma parceria que educa e transforma o ato de consumo uma ferramenta poderosa para a sustentabilidade do planeta." diz.

O desmatamento da Mata Atlântica é um problema que afeta todo o país e impacta diretamente a sociedade, pois 70% da população e 80% da economia brasileira se concentram na região.

"Se as derrubadas persistirem, vai faltar água, vai faltar alimento, vai faltar energia elétrica. É uma ameaça à vida, um desastre não só para o Brasil como para o mundo, pois importantes referências internacionais apontam a Mata Atlântica como um dos biomas que precisam ser restaurados com mais urgência para atingirmos a meta de redução de 1,5°C de aquecimento global estabelecida no Acordo de Paris", diz Luis Fernando Guedes Pinto, diretor de conhecimento da Fundação SOS Mata Atlântica.

Coleção da Chilli Beans

A novidade representa mais um passo da Chilli Beans em direção ao seu objetivo de ser uma marca cada vez mais preocupada com a importância da conscientização ambiental. Após investir em pesquisas para desenvolver materiais sustentáveis para os óculos, a Chilli Beans criou a coleção ECO, com produtos feitos com resíduos plásticos recolhidos do oceano, que se tornou parte do portfólio perene da marca, podendo ser encontrada em qualquer época do ano.

Em março deste ano, lançou ainda o Eco Chilli, um novo formato de loja modular, produzida com plástico reciclado, com diversas ações de incentivo ao descarte correto dos materiais.

A coleção SOS Mata Atlântica é composta por 16 peças, entre óculos de sol, armações de grau e multi - que vêm com uma lente escura que pode ser acoplada aos óculos de grau, trazendo praticidade - e 6 tipos de relógios, além de cases exclusivos produzidos com material 100% reciclável. A faixa de preço se inicia em R$ 199,98 e a linha estará disponível no site, lojas físicas e quiosques de todo o território nacional.