Parceria entre Align e Por1Sorriso leva odontologia digital a comunidades

RESUMO ＋ A Align Technology, empresa de dispositivos médicos responsável pelo Invisalign e pelo iTero, e a organização social Por1Sorriso somam 79 ações de saúde bucal digital e mais de 14 mil pacientes atendidos desde 2022. Em 20 de outubro, as organizações lançaram a websérie Smile Stories, com relatos de pacientes e voluntários. Os episódios serão publicados até 1º de dezembro.

A parceria entre a Align Technology, empresa de dispositivos médicos responsável pelo sistema Invisalign e pelos scanners intraorais iTero, e a organização social Por1Sorriso já realizou 79 ações de saúde bucal com tecnologia digital, alcançando mais de 14 mil pacientes em comunidades em situação de vulnerabilidade social desde 2022.

Agora, as duas organizações lançaram a Smile Stories, uma websérie que reúne histórias de pacientes atendidos durante as ações odontológicas e mostra como o uso de ferramentas digitais integra o trabalho dos profissionais voluntários.

O primeiro episódio, protagonizado por um paciente chamado Pedrinho, foi lançado em 20 de outubro. Os demais conteúdos serão publicados até 1º de dezembro, quando é celebrado o Dia de Doar, data de mobilização em apoio a organizações e causas sociais.

A produção foi desenvolvida pelas equipes de marketing e comunicação da Align e da Por1Sorriso, com apoio da agência Rosh. Os episódios serão distribuídos nas redes sociais das organizações e do dentista Felipe Rossi, fundador da Por1Sorriso.

Desde o início da parceria, 2.086 pacientes passaram por escaneamento intraoral com a tecnologia iTero, enquanto mais de 490 profissionais voluntários tiveram contato com o fluxo digital, modelo de atendimento que utiliza ferramentas tecnológicas para registrar a condição bucal, planejar procedimentos e apoiar a produção de próteses e outras estruturas odontológicas.

“Quando levamos a odontologia digital a comunidades em situação de vulnerabilidade, colocamos nossos valores em prática e nossa tecnologia a serviço de uma necessidade concreta: ampliar o acesso ao cuidado”, afirma Felipe Barreiro, vice-presidente e gerente-geral da Align Technology para a América Latina.

Como a tecnologia digital passou a integrar os atendimentos

A colaboração entre a Align e a Por1Sorriso começou em 2022, durante uma ação realizada em Nova Olinda, no Ceará. Na ocasião, a organização passou a utilizar o scanner intraoral iTero nos atendimentos oferecidos à população.

O equipamento realiza o escaneamento digital da boca do paciente, produzindo imagens utilizadas na avaliação das condições bucais e no planejamento dos tratamentos. A ferramenta substitui determinadas etapas de moldagem convencional e permite integrar as informações a outros recursos digitais.

Em 2025, a Por1Sorriso incorporou o fluxo digital protético às ações, ampliando a utilização da tecnologia nos procedimentos de reabilitação oral, área da odontologia voltada à recuperação de dentes e de funções como mastigação e fala.

Com a integração entre escaneamento e produção digital, determinadas etapas do tratamento passaram a ocorrer simultaneamente. Enquanto uma peça odontológica é confeccionada, por exemplo, o dentista pode realizar outros procedimentos ou atender outro paciente.

O modelo é utilizado nas ações itinerantes da organização, nas quais equipes de profissionais voluntários permanecem por períodos determinados em cada comunidade.

“A parceria com a Align trouxe uma evolução muito importante para as nossas ações. Hoje, conseguimos levar para comunidades em situação de vulnerabilidade uma tecnologia que ainda não está presente em muitos consultórios odontológicos”, afirma Felipe Rossi, fundador e presidente da Por1Sorriso.

Segundo o dentista, a incorporação do scanner e do fluxo digital também mudou a dinâmica dos atendimentos. “Passamos a realizar tratamentos mais complexos em menos tempo, aproveitando melhor os dias que temos em cada comunidade e ampliando as possibilidades de atendimento.”

Ações em 2026 incluem produção de coroas odontológicas

Em 2026, até outubro, a Por1Sorriso havia realizado 14 ações com apoio do fluxo digital, nas quais foram confeccionadas e entregues 160 coroas impressas, estruturas utilizadas para restaurar dentes comprometidos.

Desse total, 144 coroas foram realizadas com auxílio da tecnologia iTero, segundo os dados apresentados pela organização.

Uma das ações ocorreu em Carrancas, em Minas Gerais, município escolhido para a gravação da websérie Smile Stories.

Durante a passagem da equipe pela cidade, 125 pacientes receberam atendimento e foram realizados 1.784 procedimentos odontológicos.

A utilização das ferramentas digitais permite que parte das etapas de planejamento e confecção das peças seja integrada à rotina clínica durante a permanência dos voluntários nas comunidades.

Fundada em maio de 2016, a Por1Sorriso atua no atendimento odontológico de populações em situação de vulnerabilidade social no Brasil e em países africanos, incluindo Quênia e Moçambique.

Ao longo de sua trajetória, a organização afirma ter atendido mais de 35 mil pessoas e realizado mais de 100 mil procedimentos, por meio de equipes multidisciplinares e ações de atendimento especializado.

Websérie reúne histórias de pacientes e voluntários

A Smile Stories é a nova frente de comunicação da parceria, com episódios dedicados às experiências de pessoas que receberam atendimento odontológico e dos profissionais envolvidos nas ações.

Além dos episódios principais, o projeto prevê a publicação de vídeos curtos, depoimentos e conteúdos para redes sociais, com distribuição colaborativa entre os perfis de Invisalign Doctors Brasil, iTero, Por1Sorriso e Felipe Rossi.

A iniciativa também faz parte das ações de responsabilidade social da Align Technology, que desenvolve tecnologias para ortodontia e odontologia restauradora, incluindo alinhadores transparentes, scanners intraorais e softwares de planejamento digital.

Para Rossi, a proposta da websérie é apresentar a experiência dos pacientes para além dos procedimentos realizados.

“Queremos que as pessoas conheçam quem está por trás de cada atendimento e entendam como o trabalho dos nossos voluntários, aliado à tecnologia e ao apoio de parceiros como a Align, pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém”, diz.

O calendário de divulgação segue até 1º de dezembro, com novos episódios e conteúdos sobre os atendimentos realizados pela organização.

O primeiro episódio da Smile Stories está disponível no Instagram.