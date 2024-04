Pacto Global da ONU - Rede Brasil convoca empresas em pesquisa para avanço da diversidade e inclusão

O Pacto Global da ONU - Rede Brasil e o Centro de Estudos nas Relações de Trabalho (CEERT) se unem para mapear as ações de diversidade e inclusão nas empresas. O objetivo é acompanhar as estratégias para garantir a equidade entre a liderança e os demais funcionários, assim como diminuir as desigualdades nos salários e nas condições de trabalho. A pesquisa levará em conta as ações das companhias para contratações, promoções e permanência de pessoas pertencentes a grupos de diversidade como raça, gênero, pessoas com deficiência, entre outros. A partir da coleta de dados, o CEERT fará a análise e identificará as lacunas na busca pela equidade nas corporações. As empresas podem participar da pesquisa até 20 de maio, com inscrições neste link. Para Camila Valverde, diretora de operações do Pacto Global da ONU - Rede Brasil, acompanhar as ações ajuda no resultado do negócio. “Nas organizações, garantir a diversidade é garantir mais produtividade, inovação e resultados. No contexto macro, ela também contribui para o desenvolvimento do país”, conta. O anúncio será feito durante o 3º Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes, que acontece entre 16 e 19 de abril em Genebra, na Suíça. O evento busca mobiliar o setor privado para agir na garantia de direitos e equidade para a população negra. O tema deste ano é “Racismo Sistêmico, a Justiça Reparadora e o Desenvolvimento Sustentável”.

Para Camila, o evento parte da inclusão de pessoas negras na economia. “A gente está falando de empoderamento econômico e de empregabilidade de uma população que, hoje, é a maior parcela entre os mais pobres do Brasil. Se a gente quer desenvolvimento socioeconômico, com certeza o foco são profissionais negros, especialmente as mulheres”.