Pacto Global da ONU no Brasil promove agenda intensa na COP28; veja detalhes

O Pacto Global da ONU no Brasil terá uma agenda exclusiva, paralela à oficial da COP28 (28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que acontece de 30 de novembro a 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes. O objetivo da instituição é dar visibilidade às iniciativas promovidas no Brasil, relevantes para mitigar questões da crise climática e avançar no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

Além disso, o Pacto Global vai reunir em um evento, com cobertura da EXAME, no dia 8 de dezembro, um público de mais de 300 participantes, entre altas lideranças nacionais e internacionais dos setores público e privado, representantes de organizações não governamentais, acadêmicos, formadores de opinião e líderes internacionais do Pacto Global, para debater a agenda de descarbonização, transição climática, justiça climática, ‘finanças verdes’ e direitos humanos.

Após concorrer com organizações de todo o mundo, o Pacto Global da ONU no Brasil terá, pela primeira vez, um painel próprio dentro da programação oficial da Blue Zone, área onde ocorrem as principais discussões relacionadas às negociações climáticas da COP.

Na ocasião, será discutido como a combinação de ações coletivas, tecnologia e conectividade de dados podem ser utilizadas para implementar ações climáticas inovadoras e baseadas em ciência e aumentar o impulso para alcançar o Net Zero.

A Climate Ventures, iCS, Pacto Global e Future Carbon lançarão a Plataforma Onda Verde como o maior Banco de Soluções de Baixo Carbono da América Latina. A apresentação será no dia 10 de dezembro, das 11h30 às 13h – horário de Dubai (das 3h30 às 5h no Brasil).

Quer saber tudo sobre a COP28? Acompanhe a página especial da EXAME

O instituto ainda participará de mais três painéis na Blue Zone: no dia 6, com o Pacto Global da ONU na Noruega, discutiremos o papel do setor privado na conservação das florestas e a importância de se estabelecer metas baseadas na ciência. Neste mesmo dia, junto à Apex Brasil (Agência Brasileira de promoção de Exportações e Investimentos) e ao Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), a discussão será ‘G20 e a agenda de sustentabilidade: Desafios das economias em desenvolvimento’, e no dia 9, também com a Apex: ‘Como o agronegócio e a mineração se ocupam do futuro?’.

Já o primeiro evento da agenda da rede brasileira do Pacto Global vai começar dia 2, às 11h (horário local), no Pavilhão da Angola, com o painel ‘Partilha de Conhecimentos Científicos e Transparência da Ação Climática em Língua Portuguesa: Resultados da Cooperação entre os Países Lusófonos’, no qual haverá o lançamento da tradução para o português do Relatório Síntese do IPCC 2023, traduzido pela parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Pacto Global da ONU no Brasil. No mesmo dia, no Pavilhão Brasileiro, acontecerá o painel ‘Como dar escala à ação ambiental? Governança multinível na agenda climática brasileira', organizado pelo CDP, CEBDS, Ethos, FGVces, Fundação Amazônia Sustentável, Pacto Global da ONU no Brasil e WRI (15h00).

No dia 6, às 16h30 (horário de Dubai) serão apresentados os painéis 'O futuro dos Direitos Humanos em uma sociedade sustentável e equitativa', organizado pelo Pacto Global da ONU no Brasil – Almas Tower, Floor 1, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE - Auditório 11.

No dia 8 será realizado o maior evento do Pacto Global da ONU no Brasil, chamado ‘Transição no Sul Global: Construindo uma Economia Net Zero’, no qual serão apresentados os lançamentos da instituição na COP28, que também acontecerá na Future Mobility Hub no Dubai Multi Commodities Centre.

As principais novidades:

• Lançamento da Plataforma Onda Verde – Banco de Soluções de Baixo Carbono, às 14h30

A Plataforma Onda Verde (POV) é uma solução digital que conecta, em um só espaço, quem oferece e quem procura soluções de descarbonização, com o objetivo de se tornar o maior banco de dados para iniciativas do tipo na América Latina. Ela foi desenvolvida pela Climate Ventures e correalizada pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS).

O Pacto Global da ONU no Brasil é, juntamente com a Future Carbon, embaixador da POV e a selecionou como ferramenta oficial do Movimento Ambição Net Zero, que conta com mais de 80 empresas comprometidas com a aceleração da jornada de descarbonização. O projeto tem o apoio do Fundo Vale, Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), TozziniFreire Advogados, Sistema B, CDP e CEBDS.

• e-Books de Justiça Climática para os setores de energia e de construção civil serão lançados dia 8, às 16h, no side do Pacto Global no Dubai Multi Commodity Center.

Iniciativa do Pacto Global em parceria com o Centro de Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV CeDHE) e patrocinada pela MRV e Eletrobras, os e-Books de Justiça Climática para os setores de Energia e Construção Civil são estudos com enfoque setorial empresarial debatendo a relação do setor com as mudanças climáticas, com o objetivo de indicar quais as responsabilidades das empresas em relação ao meio ambiente e ao clima e quais ações podem ser realizadas por elas em prol da Justiça Climática, priorizando as pessoas vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas nas decisões empresarias.

Este é um projeto conjunto entre as Plataformas de Ação pelo Clima e de Ação pelos Direitos Humanos, com o objetivo de apoiar empresas a endereçar demandas dos stakeholders e shareholders relacionados à Justiça Climática dos dois setores: Construção Civil e Energia.

• Lançamento do "Relatório Síntese do IPCC 2023" traduzido para o português, no dia 2, às 11h, com o objetivo de facilitar o acesso e ampliar a difusão das informações científicas mais recentes sobre mudança do clima para toda a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O Pacto Global da ONU no Brasil e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) vão lançar o "Relatório Síntese do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima (IPCC) 2023" em Português. A publicação digital estará disponível no site do Sistema Nacional de Registro de Emissões (Sirene) do Brasil.

• Cases de boas práticas na gestão da água e redução de emissões de carbono serão premiados no dia 8, às 17h00.

O Pacto Global da ONU no Brasil vai premiar cases de destaque das empresas participantes do Movimento Ambição Net Zero e do Movimento +Água, que fazem parte da estratégia Ambição 2030, para impulsionar os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU.

Serão premiados os cases vitoriosos nas categorias de saneamento básico e de resiliência hídrica para o 1º prêmio ‘Guardiões pela Água’ e na categoria de descarbonização para o 1º prêmio ‘Guardiões pelo Clima’. Os melhores cases inscritos para concorrer as premiações serão divulgados na publicação de cases do Movimento Net Zero, que tem o patrocínio da Ambipar, da Future Carbon e da Eletrobras, e do Movimento +Água, patrocinado pela Ambipar, pela AEGEA e pela KPMG.

• Lançamento do Guia de Finanças Agro, em inglês --> O Guia, desenvolvido pela equipe do Pacto Global da ONU no Brasil com apoio do BID Invest e parceria da NINT, além das empresas que compuseram o comitê do Projeto de Finanças Sustentáveis: Bonsucro, Vert Capital e Sicredi, tem como objetivo apresentar modelos financeiros sustentáveis disponíveis, bem como padrões e diretrizes nacionais e internacionais referentes à requisitos ambientais e sociais. Além disso, também traz cases de empresas líderes em seus segmentos. É um material pensado para pequenos, médios, grandes produtores e empresas do setor, para ajudar na jornada de acesso às finanças sustentáveis.

Programação evento Transição no Sul Global: Construindo uma Economia Net Zero

O maior evento do Pacto Global da ONU no Brasil acontecerá no dia 8 de dezembro, sexta-feira, com o patrocínio da Ambipar, CBA, Suvinil, AES, Syngenta, CPFL, Eletrobrás e Future Mobility Hub. O evento de dia inteiro será realizado no Future Mobility Hub at Dubai Multi Commodities Centre. Endereço: Almas Tower, Floor 1, Jumeirah Lakes Tower, Dubai, UAE.

Confira a agenda:

9h - Abertura com Rachel Maia (presidente do Conselho do Pacto Global da ONU no Brasil),

Carlo Pereira (CEO do Pacto Global da ONU no Brasil) e o embaixador Osmar Chohfi (presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira) e Marina Silva, ministra do Meio-Ambiente e Mudanças Climáticas

9h20 - Keynote speaker Sônia Guajajara (Ministra dos Povos Originários)

9h40 - Painel 1 – Agenda Azul: Investir em água como prioridade para os negócios, com Édison Carlos (diretor de Sustentabilidade da Aegea), Karen Tanaka, Ambev, Rodrigo Britto (head Sustentabilidade Brasil e Cone Sul da Coca-Cola), Rodolfo Sirol (CPFL). Com mediação de Frineia Rezende, Diretora Executiva, TNC Brasil.

11h - Painel 2 –Descarbonização alinhada à Ciência Climática com Ana Senatore, Vivo, Fernanda Nascimento Pires Carsughi, VP, EDP (TBC), Leandro Faria, CBA, Rodolfo Sirol, Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, CPFL Energia (TBC), Orlando Nastri, Gerente de ESG, Citrosuco. Mediação: Ligia Ramos, Gerente e Líder de Engajamento Regional Latam, SBTi.

14H - Abertura, com Camila Valverde (COO do Pacto Global da ONU no Brasil), Amanda Costa (ativista climática, Jovem Embaixadora da ONU e do Conselho Jovem do Pacto Global da ONU no Brasil) e Rafael Tello, diretor de sustentabilidade da Ambipar.

14h10 - Keynote speaker Nabil Moura Kadri, Superintendente da Área de Meio Ambiente, BNDES

14h30 - Lançamento do Banco de Soluções de Baixo Carbono, com Laura Albuquerque, Head de Soluçoes, Future Carbon Group e Ricardo Gravina, Fundador, Climate Ventures.

15h - Painel 3 - Finanças para transição climática e combate ao desmatamento na Amazônia, com Tarciana Medeiros, Presidente, Banco do Brasil (TBC), Luciana Nicola, Itau Unibanco, Milagros Rivas, Managing Director of Advisory Services do BID Invest, Paulo Pianez, Marfrig (TBC), Reynaldo Goto, BRF (TBC), Luciana Costa, Diretora de Mudanças Climáticas, BNDES (TBC), Liane Freire, CEO, Blend Group and Women Led Cities ,Fernanda Santiago, Assessora Especial, Ministério da Fazenda. Mediação: Patricia Ellen, Managing Partner Systemiq Latam and Co-founder, AYA.

15h35 - Keynote speaker - Finanças para transição climática e combate ao desmatamento na Amazônia, Jorge Viana, Apex Brasil.

16h10 - Lançamento dos Cadernos de Justiça Climática com Tayná Leite, Head de Direitos Humanos e Trabalho, Pacto Global da ONU no Brasil.

16h15 - Keynote speaker - O papel das empresas na transição climática justa - Célia Xakriabá, Deputada Federal (TBC)

16h30 - Painel 4 – O papel das empresas na transição climática justa com Sônia Guajajara, Ministra dos Povos originários do Brasil Patricia Pinho, Diretora de Ciência, Instituto de Pesquisas da Amazônia IPAM Angela Pinhati, Natura (TBC)Kamila Camilo, Fundadora e Diretora Executiva, CreatorsAcademy BrasilMediação: Anna Kruip, Senior Manager, Environment and Climate, UNGC.

17h - Premiações do Movimento Ambição Net Zero e do Movimento + Água

*A programação pode sofrer alterações até o dia do evento.