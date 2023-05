ONU confirma Belém como sede da COP-30 em 2025

A ONU confirmou nesta sexta-feira, 26, a cidade de Belém (PA) como sede da COP-30, marcada para novembro de 2025. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou a informação em seu perfil do Twitter.

A oficialização, feita em um vídeo ao lado do chanceler Mauro Vieira e do governador Helder Barbalho (MDB), vem em um momento de atrito entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Congresso Nacional, com o aval do Palácio do Planalto, que põe em risco a preservação ambiental no Brasil.