ONG Américas Amigas leva mamografias gratuitas para todo o Brasil

Em 2009, durante a estada do embaixador americano Clifford Sobel no Brasil, sua esposa Barbara Sobel ficou bastante impactada com a falta de acesso das mulheres brasileiras às mamografias. Em busca de mudar esse cenário, ela se juntou a pessoas como Andrea Pereira e fundou a ONG Américas Amigas. “Surgimos com a missão de aumentar o número de mamógrafos em hospitais públicos e privados para atender a população de baixa renda”, diz Andrea, CEO da ONG.

Além da doação do equipamento, a ONG acompanha o funcionamento para garantir que a capacidade plena seja aproveitada, e recicla os técnicos para melhor resultado. O treinamento para o atendimento prévio também evita que a pessoa faça o exame sem necessidade e ocupe o lugar de outra na fila. “De 2012 para cá impactamos mais de 1.700 profissionais”.

Outro ponto importante é a agilidade no atendimento. Assim, as mulheres já saem da consulta com o exame em mãos. Isso auxilia nas outras etapas do processo, como a marcação de uma biópsia ou acompanhamento mais próximo se necessário, para ser realizado em até 30 dias. Até o momento, mais de 1,1 milhão de mulheres e homens cisgênero e transgênero foram atendidos em todo o país.

Mamografia em todo lugar

Um dos trabalhos da Américas Amigas é levar os exames em regiões nas quais a operação de saúde é deficitária. Por isto, a ONG trabalha com carretas para cidades do interior e navios para cidades ribeirinhas. “A equipe do navio, por exemplo, sai para atividades de quatro meses, passando por diferentes locais. Trabalhamos também com cadastro antecipado na internet, campanha em rádios e outros veículos que levem a informação até a população”, diz Andrea.

Atualmente, a ONG está, por exemplo, terminando uma ação que percorreu os rios Amazonas, Tapajós, Xingu e Pará. Já no segundo semestre estão previstas capacitações, doações de mamógrafos e realização de exames que beneficiam centenas de municípios. “A doação de dois mamógrafos no Nordeste pode beneficiar 120 municípios, por exemplo”.

Parte do trabalho da Américas Amigas ocorre também em parceria com empresas. Em março, em comemoração ao Mês da Mulher, a ONG contou com o apoio de marcas como Estée Lauder, Intimissimi, Natural One, Tania Bulhões e Tenda Atacado. Nesse período, 800 mamografias foram realizadas.

Já no segundo semestre, com uma campanha de voluntários no sertão da Bahia, junto ao Fleury, a ONG espera atender 400 pessoas. “Esta iniciativa faz parte das campanhas de Outubro Rosa, que no nosso caso seguem até dezembro”. Já em São Paulo a expectativa é atingir 4.200 pessoas no mesmo período.