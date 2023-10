No Ceará: Pacto Global da ONU e Somos Um promovem maior evento de sustentabilidade fora de RJ-SP

Nos dias 19, 20 e 21 de outubro, o Pacto Global da ONU no Brasil realizará o evento Conexão ODS, que dará visibilidade a diálogos relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, às questões sociais, ambientais e de governança nas empresas e debaterá como avançar em impacto social.

Em parceria com a Somos Um, organização sem fins lucrativos que existe para reduzir as desigualdades sociais e criar oportunidades por meio de negócios de impacto, todos os debates e painéis, segundo os organizadores, foram pensados para discutir ações e meios para alcançar as metas do desenvolvimento sustentável e promover transformações sociais em todo o Brasil, expandindo o debate para além da região Sudeste. Toda a programação acontece no Beach Park, complexo turístico em Aquiraz, no Ceará, que é uma das empresas participantes do Pacto Global da ONU no Brasil.

“Para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são objetivos de toda a humanidade, e cumprir com a urgência da Agenda 2030, precisamos engajar todas as pessoas. Cada um deve puxar para si a responsabilidade, e as empresas têm papel fundamental nisso. É importante aumentar o nível de ambição e participação do setor privado em diferentes estados e municípios brasileiros”, diz Carlo Pereira, CEO do Pacto Global no Brasil. “Esse evento aproxima ainda mais o Pacto Global das organizações presentes na região Nordeste. Para mudar, precisamos do Brasil todo”.

Os três dias terão painéis que discutirão, entre outros temas, justiça climática, saúde mental, descarbonização, água e oceanos e investimentos de impacto. O de saúde mental, por exemplo, trará Ana Fontes, vice-presidente do Conselho de Administração do Pacto Global da ONU no Brasil e Michelle França, diretora de saúde mental e diversidade da Ambev.

O Professor Muhammad Yunus, ganhador do prêmio Nobel da Paz em 2006, será key-note speaker, estará presente e lançará seu novo livro “A World of Three Zeros” (O Mundo de Três Zeros, em português), em que descreve como ferramentas financeiras se relacionam e financiam negócios sociais e que traz reflexões sobre como as empresas podem e devem contribuir com os desafios sociais e ambientais da humanidade.

Outro destaque é a participação de Rubens Ometto, presidente do Conselho de Administração da Cosan S.A., liderança empresarial e responsável pela transformação da empresa em uma das maiores corporações empresariais do país e grande referência de liderança empresarial.

A Somos Um promoverá também um encontro com comunidades que tenham projetos alinhados com os Movimentos do Pacto Global da ONU no Brasil. Os participantes do evento escolherão entre cinco comunidades para conhecer o trabalho de seus empreendedores sociais.

Além disso, a organização promoverá um desafio de inovação, em que oito negócios de impacto do Norte e Nordeste, selecionados por meio de edital, serão mentorados e poderão fazer um pitch para os executivos presentes e uma banca avaliadora. Dois projetos vencedores receberão prêmio no valor de 50 mil reais cada.

“O Nordeste tem grandes empreendedores e empresários reconhecidos no Brasil todo, mas segue carente de iniciativas para discutir os maiores desafios da humanidade e das empresas para a Agenda 2030. Essa foi a motivação para convidarmos o Pacto Global da ONU para trazermos, juntos, um grande evento nessa temática para a região. Nossa intenção é promover uma experiência única para os participantes, pensando em cada detalhe, desde o local escolhido à curadoria, arte e cultura e às demais experiências oferecidas durante o evento. Esperamos que os participantes possam realizar conexões especiais e saiam inspirados para serem protagonistas na agenda 2030", afirma Ticiana Rolim, Presidente da Somos Um.

O evento será fechado apenas para convidados, mas contará com cobertura completa dos veículos do Sistema Verdes Mares, que terá um estúdio dentro do evento, onde serão realizadas entrevistas e inserções ao vivo. O evento também será transmitido ao vivo pelo YouTube, por meio do canal do Diário do Nordeste.

Programação do evento (*)

19/10 | Quinta feira

16h00: Abertura do Evento

17h00: Key Note Speaker: Capitalismo Consciente - Raj Sisodia (online)

17h30: Saúde Mental como Pilar ESG e de Direitos Humanos

18h30: Agenda Climática em Energia para uma Transição Justa

19h20: Entre Solos - Curadoria Pacto Global da ONU

19h40: Apresentação Desafio Inovação com Impacto

19h50: Jantar de Relacionamento / Show Marcos Lessa e Lorena Nunes

20/10 | Sexta feira

08h30: Visitas às Comunidades:

14h05: Rede Muda Meu Mundo - O Poder da Conexão

14h30: Favela 3D

15h00: Ética e Integridade na Agenda ESG

16h30: Key Note Speaker: Oportunidades para Inovação e construção do futuro saudável

17h00: Justiça Climática - Raça e Gênero na Agenda 2030

18h00: Key Note Speaker: Empresas e Impacto Positivo: como impulsionar uma agenda de inovação social?

18h30: EDISCA / Lançamento do - Livro - O Mundo dos Três Zeros (?)

19h30: Jantar de Relacionamento / Roda de Samba de Mulheres - Borogodó

21/10 | Sábado

08h55: Abertura Rezo Cacique

09h00: Movimento +Água

09h50: Blue Keepers - Oceanos

10h00: Investimentos de Impacto

11h30: Key Note Speaker

12h: Key Note Speaker: Caminhos para o Brasil dos Três Zeros

12h30: Pitches Desafio Inovação com Impacto

13h30: Mesa de Avaliação / Premiação Desafio Inovação com Impacto/ Encerramento

14h: Pocket Show de Encerramento