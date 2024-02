Vai chover no Carnaval? Veja previsão do tempo para os dias de folia

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) prevê que o Rio de Janeiro vai começar o Carnaval 2024 com céus claros e temperaturas entre 21°C e 33°C. Chuva não será um problema na capital do samba durante todo o feriadão, e temperaturas podem chegar a 40°C. No entanto, foliões de Recife, São Paulo e Salvador podem enfrentar pancadas de chuva.

— Muita proteção (protetor) e muita água! Hidratação! — indicou Morgana Almeida, meteorologista do Inmet.

A previsão para as regiões no Norte e Nordeste do país é de chuva, e as festas em Macapá, Belém, São Luís, Fortaleza, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Aracaju, Natal, Maceió, Pernambuco e Bahia podem ser afetadas. Com a diminuição dos efeitos do El Niño a partir do início de fevereiro, o clima passará a ser mais ameno e as chuvas menos presentes pelo Sudeste e Sul .

Vai chover em São Paulo no Carnaval?

Em São Paulo, de acordo com o Inmet, a expectativa para a sexta e o sábado é de tempo instável ao longo dos dias. As temperaturas devem variar entre 19°C a 31°C.

Na segunda-feira, a chuva deve chegar na capital. Com mínima de 20°C e máxima de 31°C, o panorama deve permanecer durante a comemoração dos paulistas até terça-feira. Na quarta, o tempo volta a ficar apenas nublado mas ainda com possibilidade de pancadas de chuvas. A mínima prevista é de 21°C e a máxima de 31°C no último dia do feriado.

Vai chover em Salvador no Carnaval?

Em Salvador, na Bahia, é esperado que o clima seja dominado pelas nuvens e chuvas isoladas até a Quarta-feira de Cinzas. A previsão aponta que os dias com volume significativo sejam entre sexta-feira e domingo. Apesar disso, as temperaturas seguem elevadas na região, com mínima prevista de 24°C e máxima 33°C.

As cidades de Recife e Olinda, no estado de Pernambuco, também sofrerão com a chuva e tempo nublado durante a festividade.

No sábado, que marca a abertura do carnaval no Recife com o tradicional bloco Galo da Madrugada, registrado há 30 anos no Livro dos Recordes (Guinness World Records) como o maior do mundo, será acompanhado por muitas nuvens, chuva a qualquer hora e temperaturas entre 25°C e 30°C. O domingo também terá tempo nublado, no entanto, a chuva ocorrerá de forma isolada nas cidades e os termômetros podem marcar entre 25°C e 31°C.

— O sábado de Galo da Madrugada será de muita nuvens com períodos de nublado, especialmente pela manhã, e com chuva a qualquer hora do dia. Essa mudança na condição de tempo trará um certo alívio para os foliões; as temperaturas ficarão entre 25/30°C — disse Morgana Almeida.

O clima, na segunda-feira, deve permanecer chuvoso e o sol aparecerá timidamente, com a mínima prevista de 24°C e 29°C. Já nos dias finais da celebração, a terça e quarta serão marcadas, também, por muitas nuvens. No entanto, a chuva deve ser mais fraca e as temperaturas oscilarão entre 26°C e 31°C.