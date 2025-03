"Loja de Inconveniência" da Vibra alerta para violência sexual contra crianças

Em meio à agitação da Avenida Paulista, uma loja incomum chama a atenção dos pedestres que passam pelo Shopping Cidade São Paulo.

Diferente das tradicionais lojas de conveniência de postos de gasolina, que buscam oferecer praticidade, a "Loja de Inconveniência" da Vibra, distribuidora de combustíveis, apresenta aos visitantes uma experiência propositalmente desconfortável: embalagens redesenhadas exibem estatísticas chocantes sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no país.

A instalação, aberta ao público entre 20 e 23 de março, faz parte da estratégia ESG da empresa para conscientizar a população sobre um problema grave e muitas vezes invisibilizado. Dados recentes do IPEA (2023) revelam que apenas 8,5% dos casos de violência sexual contra menores são denunciados no Brasil.

O CEO da Vibra, Ernesto Pousada, conta que o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes é um compromisso inegociável para a companhia. "A ação da Loja de Inconveniência reflete nosso propósito de unir forças para transformar essa realidade dolorosa”, explica. “A informação é uma ferramenta poderosa de mobilização, e estamos utilizando todos os nossos recursos para sensibilizar e engajar a sociedade nesta luta."

Combate à exploração sexual de menores

A escolha por trazer a manifestação para a loja de conveniência não foi aleatória. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal identificou mais de 17 mil pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes ao longo das estradas brasileiras, sendo 4.791 em postos de combustíveis.

Criada pela agência PROS, a instalação oferece um percurso planejado para traduzir estatísticas em experiências sensoriais. Cada seção da loja foi concebida para provocar reflexão: na mercearia, embalagens de produtos de limpeza alertam que "71,5% dos casos de violência sexual são cometidos por parentes", segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Na seção de brinquedos e doces, o público é confrontado com informações sobre as consequências psicológicas da violência sexual infantil, como depressão, transtornos alimentares e síndrome do pânico, conforme levantamento da Childhood Brasil.

"Em ações ligadas a temas sensíveis como este, a literalidade é essencial para entregar a mensagem de forma clara para diferentes públicos", explica Adriano Abdalla, Chief Creative Officer da PROS. "A Loja de Inconveniência é um tapa na cara, que traz luz ao tema de uma forma bastante visual, com compreensão instantânea e convite imediato à ação”, afirma.

Engajamento de motoristas e frentistas

A experiência inclui ainda elementos sensoriais como sons e alterações de clima, culminando no caixa, onde visitantes recebem uma "nota fiscal" que resume a gravidade do problema e reforça a importância das denúncias através do Disque 100.

A iniciativa se alinha ao Movimento Violência Sexual Zero, do qual a Vibra é signatária. No último ano, a EXAME noticiou a estratégia de Vibra para capacitar e mobilizar motoristas e frentistas acerca dos efeitos de exploração sexual infantil, trabalho que envolveu ainda as 77 transportadoras parceiras e informações em postos e eventos do setor automobilístico.

Ao todo, mais de 15 mil trabalhadores passaram pelo treinamento desde 2019, trabalho feito em parceria com a Childhood Brasil.