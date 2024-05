Veja o impacto gerado pela Unipar em 55 anos de história

Foram muitos os feitos da Unipar nas últimas décadas. A empresa, comemora 55 anos de operação, no dia 28 de maio. De origem brasileira, se consolidou, ao longo dos anos, como um dos principais grupos privados responsáveis pela instalação e pela expansão da indústria petroquímica no país.

Além da produção de cloro, soda e PVC, a Unipar é responsável pela produção de hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, dicloroetano e monocloreto de vinila – esses dois últimos utilizados exclusivamente na fabricação do PVC. Os insumos são usados por diversos setores, como papel e celulose, farmacêutico, construção civil e automotivo – e para inúmeras funções, como no tratamento de água, por exemplo.

Inclusive, como uma das principais fornecedoras de produtos que viabilizam o tratamento de água e esgoto, a companhia tem implementado projetos de cunho social para contribuir com a universalização do serviço, beneficiando principalmente as comunidades do entorno das suas fábricas.

Para manter a engrenagem

Para fazer toda essa química acontecer, a Unipar conta com mais de 1.400 colaboradores diretos divididos em três unidades produtivas – duas delas em São Paulo, nos municípios de Cubatão e Santo André; e outra em Bahía Blanca, na Argentina.

No Brasil, uma quarta fábrica, localizada no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia, será entregue até o final de 2024. Juntas, essas unidades permitem que a empresa atenda tanto as demandas internas de mercado como as externas.

Compromisso com a sustentabilidade

O posicionamento estratégico da Unipar, no qual ela defende a longevidade com consistência e importância das pessoas na construção de relações de confiança, diz muito sobre a trajetória e os próximos passos da companhia.

Em 2021, por exemplo, a empresa fez seu planejamento pautado em uma visão de futuro que coloca a sustentabilidade como um dos seus cinco principais pilares, ao lado de crescimento sustentável; excelência operacional; competitividade; equipe e cultura.

ESG na prática

São diversos os desafios e as medidas adotadas pela Unipar para um crescimento sustentável, como a participação em três empreendimentos – Complexo Eólico de Tucano (BA), Complexo Eólico Cajuína (RN) e Lar do Sol (MG) – para gerar energia limpa para suprir a demanda das unidades de Cubatão e Santo André, ambas em São Paulo.

A empresa também vem investindo na modernização de fábricas e equipamentos para reduzir as emissões de CO2 e reduzir o consumo de água e energia.

Projetos sociais

Outra frente ESG que tem peso na Unipar são os investimentos em educação, cultura e esportes. No ano passado, a empresa e seu instituto destinaram aproximadamente R$17 milhões em projetos sociais, somando recursos próprios e incentivados.

Outros projetos apoiados:

Mempodera

Cubatão Sinfonia

Incena

Banda Marcial Padre José de Anchieta

Festival de Fotografia de Paranapiacaba

Orquestra Locomotiva

Fábrica Aberta

Quem quiser ver de perto como acontece toda essa química na Unipar e acompanhar essa história, vale destacar que, desde em 1985, a empresa mantém um programa chamado Fábrica Aberta.

A iniciativa, que desde 2018 é realizada nas três plantas, já recebeu mais de 128 mil pessoas para visitas guiadas.