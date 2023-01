Fazenda Futuro lança embalagens mais sustentáveis e mira em plano de descarbonização

A Fazenda Futuro, fabricante de carne à base de plantas, anuncia o lançamento do Pack 2.0, um projeto que visa a troca das embalagens atuais, para um material 100% reciclável e reciclado feitos de PET PCR classificação #1. O objetivo é priorizar o uso de materiais reciclados e recicláveis e faz parte do calendário de Sustentabilidade da marca, que será lançado em breve.

Segundo a Clearpet, o fabricante do filme, a Fazenda Futuro se torna a primeira empresa do setor alimentício a utilizar o material. A nova bandeja é produzida por um rolo de filme chamado PET PCR (Post Consumer Resin - Food Grade). O processo de produção é feito com uma máquina termoformadora que molda o filme em bandejas dentro da fábrica, no Rio de Janeiro. Já os fornecedores certificados em FSC (Forest Stewardship Council) produzirão as cintas cartão e também as caixas de embarque.

As novas embalagens são feitas com menos matéria-prima: 27% menos plástico (bandeja e tampa) e 15% menos cartão (cinta). Além disso, o transporte de produtos para pontos de venda dentro e fora do Brasil também é otimizado por meio da redução do tamanho das bandejas, remanejamento interno e paletização. Com isso, é possível ter uma melhoria entre 10% e 40% no transporte de produtos por palete.

A Fazenda Futuro irá iniciar, em 2023, o projeto de inventário de carbono (escopos 1, 2 e 3) de toda a operação e um plano de neutralização. "O processo foi um pouco demorado devido a diversos fatores, mas fizemos e entregamos a melhor solução para a melhoria das nossas embalagens, que ainda não está 100%, mas chegaremos lá com certeza", diz Mari Tunis, diretora de Marketing da Fazenda Futuro.