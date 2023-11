EUA é segundo emissor mundial de gases de efeito estufa, perdendo apenas para a China

Leis para o meio ambiente

O governo no presidente democrata aprovou recentemente uma série de leis: em 2021, um plano de modernização das infraestruturas que contempla a construção de uma rede de estações de recarga para veículos elétricos, e em 2022, a Lei de Redução da Inflação (IRA) para destinar 370 bilhões de dólares (1,9 trilhão de reais na cotação da época) ao meio ambiente.

Este gigantesco projeto de transição energética incentiva investimentos em energias limpas. O governo também tomou medidas reguladoras através da Agência de Proteção Ambiental. Por exemplo, anunciou um plano para reduzir as emissões de metade da indústria de petróleo e gás e para exigir a determinadas centrais elétricas que capturem a maior parte de suas emissões de CO2 a partir de 2030.

Porém, segundo um recente relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), do jeito que as coisas estão, os Estados Unidos não cumprirão seus objetivos de redução de emissões em 2030.

Segundo uma análise realizada em março pelo Grupo Rhodium, as duas leis do governo Biden (infraestruturas e IRA) colocam os Estados Unidos em uma trajetória de redução de emissões entre 32% e 42% para 2030, ainda muito longe do objetivo de 50%. No entanto, afirma o relatório, o objetivo ainda é alcançável se as agências federais e os estados adotarem medidas adicionais.