ESG: evento gratuito falará sobre maior tendência de negócios da década

No passado, a maior preocupação das empresas era obter o maior lucro possível. Ao mesmo tempo, os consumidores também não se interessavam sobre a responsabilidade das empresas com o meio ambiente e a sociedade. No geral, não havia curiosidade para entender se as companhias estavam trabalhando em prol de algo maior além do capital.

Porém, tudo isso mudou. Atualmente, as empresas estão cada vez mais comprometidas com um desenvolvimento que visa não só o lucro, mas traga benefícios para todos. Na prática, elas têm participado de acordos de desenvolvimento sustentável, seguido agendas de organizações como a ONU e construído suas próprias metas.

Participe de painéis gratuitos sobre ESG e aprenda com profissionais referência!

Os consumidores também estão demonstrando maior interesse e cobrança pelo papel social das empresas. De acordo com o Global Sustainability Study 2021, estudo realizado pela Simon-Kucher, 34% dos respondentes disseram estar dispostos a pagar mais por um produto se ele tiver uma produção sustentável.

Mas por que as empresas têm adotado tanto essas medidas?

O conjunto de práticas de responsabilidade ambiental e social que promove um desenvolvimento mais sustentável é chamado de ESG. Para dar mais visibilidade a esse tema e discutir a tendência, a EXAME está organizando a segunda edição do Melhores do ESG.

O evento online e gratuito tem como principal objetivo falar sobre o que há de mais novo sobre sustentabilidade, responsabilidade social, sobre os desafios desse meio e como aplicar pautas de ESG nas empresas. Além da discussão, o evento também promove o ranking Melhores do ESG, uma lista das empresas brasileiras que têm se destacado no setor. O evento acontecerá nos dias 8, 15 e 22 de junho e vai contar com a presença de nomes importantes do ESG como:

Guilherme Brammer – CEO da Boomera, empresa de tratamento de resíduos que desenvolveu o seu próprio método de economia circular em 5 etapas e que ajuda a outras empresas a cuidar dos seus entulhos.

Paulo Batista – CEO da Alicerce Educação, uma empresa que traz formas inovadoras e eficientes de educação para todas as idades e que já ajudou mais de 10 mil alunos.

Carlo Pereira – Diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, que é o terceiro maior grupo do Pacto Global de todos. Carlo também já foi head de sustentabilidade corporativa na CPFL, empresa que é referência em ESG no Brasil.

Mas afinal, o que é ESG?

ESG é uma sigla em inglês que se traduz para governança ambiental, social e corporativa. É um conjunto de práticas que tem sido adotado pelas empresas visando atingir um desenvolvimento com menores impactos negativos para o meio ambiente, mais positivos socialmente e tornar a governança das empresas mais responsável com relação a sua tomada de decisões.

Aprenda o que há de mais novo e importante sobre ESG de graça!