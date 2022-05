De emergências ambientais à prevenção: os desafios da Ambipar Response

Na pandemia, a Ambipar Response ampliou seu portfólio de soluções e passou a oferecer o serviço de desinfecção de ambientes. Como é de imaginar, o objetivo era — e continua sendo — ajudar a conter a disseminação do novo coronavírus.

“Começamos a oferecer essa solução depois de uma aquisição na Inglaterra”, conta Dennys Spencer, o COO da empresa, no novo episódio do ESG de A a Z, da EXAME. “A procura pela desinfecção de ambientes já não é tão grande como no início da pandemia, mas continua sendo valorizada pelas empresas”. Confira, abaixo, o episódio completo.

As limpezas desse tipo se valem de produtos específicos, à base de amônia. A substância é um desinfetante forte o suficiente para quebrar a camada externa de gordura do novo coronavírus, eliminando-o (também dá fim a outros vírus, além de bactérias e fungos).

Fundada há 25 anos, a Ambipar é especializada em soluções para a gestão total de resíduos, com foco na economia circular, e em dar respostas a acidentes ambientais. Também faz serviços de limpeza, mecanizada ou manual, transferência entre tanques, descomissionamento, demolição e remediação de solo.

“O movimento ESG ajudou as empresas a se conscientizarem de seu papel na preservação do meio ambiente”, diz Spencer.

O segmento comandado por ele está incumbido do gerenciamento de crises e do atendimento a emergências ambientais, químicas e biológicas que afetam a saúde, o meio ambiente e o patrimônio, além do combate a incêndios e desastres naturais. “Somos a vertical que conecta todas as áreas da companhia”, explica o executivo.

ESG: os desafios ambientais

Com mais de 350 bases espalhadas pelo mundo — fruto de mais de 27 aquisições —, a empresa consegue ter uma visão privilegiada dos atuais desafios ambientais que a humanidade enfrenta. Vários deles foram agravados pelo aquecimento global, o que obriga a equipe de Spencer a se reinventar constantemente.

Em razão da frequência cada vez maior de incêndios industriais, a Ambipar trouxe para o Brasil a empresa americana Williams Fire and Hazard Control, referência no combate a acidentes do tipo.

A parceria faz com que os melhores equipamentos para enfrentar situações do gênero, além de mão de obra especializada, estejam à disposição do mercado brasileiro.

As bases da companhia se encontram em 18 países localizados na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África e na Antártida.

Atendimento a emergências

Certificada sob a norma UNE-ISO 22320, a Central de Controle e Gerenciamento de Emergências (Cecoe) é composta de especialistas em crises que subsidiam os tomadores de decisões com informações detalhadas dos cenários críticos e asseguram a comunicação e a logística de recursos de forma rápida e eficaz. A central possui atendimento 0800 com plantão 24 horas por dia, 365 dias ao ano.

A Ambipar Response está preparada para dar respostas a emergências ambientais ocorridas em rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, terminais portuários, indústrias, mineradoras e dutos. Mas também se desdobra para prevenir acidentes. “Se o cliente não sabe os riscos envolvidos na sua operação fica muito mais difícil traçar uma estratégia para contornar desastres”, explica o COO.

É por isso que a companhia tem um portfólio com diversos tipos de treinamentos focados na especialização em atendimento emergencial, prevenção de riscos ocupacionais e segurança do trabalho, além de realizar simulados de acidentes com cenários reais de emergência.

Os centros de treinamento do grupo ficam no Chile, no Peru, nos Estados Unidos e no Brasil. O daqui – o maior da América Latina –, está localizado na cidade de Nova Odessa, em São Paulo.

O corpo técnico da Ambipar é composto de doutores e mestres em ciências naturais, engenheiros (ambientais, químicos e de segurança do trabalho), oceanógrafos, biólogos e gestores em meio ambiente. Daí a maior eficácia dos planos de prevenção a acidentes nos diferentes modais de transporte, plantas industriais, barragens e terminais portuários.