COP28: Quem faz parte da delegação brasileira a caminho de Dubai

Hoje, 30, começa a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP28), evento climático que reúne representantes dos governos, empresas e a sociedade civil em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Neste ano, o Brasil viaja à península arábica com possivelmente a maior delegação entre os países-membros, com mais de 2 mil inscritos.

A delegação brasileira bateu recorde na COP28. São cerca de 2.400 inscritos, como informou o Itamaraty. Apenas entre autoridades e funcionários do governo são em torno de 400 nomes. Também integram a lista parlamentares, representantes do setor privado, da sociedade civil e da academia.

Além da participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estarão presentes ministros, como a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do Turismo, Celso Sabino, das Cidades, Jader Filho, de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, das Mulheres, Cida Gonçalves, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Alguns estados e municípios também enviarão representantes.

Quer saber tudo sobre a COP28? Acompanhe a página especial da EXAME

De acordo com comunicados do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE) à imprensa, o país terá mais de 110 painéis no Pavilhão Brasil – paralelo à agenda oficial dos representantes de Estado. Os debates vão acontecer no Pavilhão Brasil.

Entre os participantes dos painéis estão o Tribunal de Contas da União, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, União da Industria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Consórcio Amazônia Legal, CEBDS, Sebrae, ApexBrasil, The Nature Conservancy Brasil e Petrobras.

Os painéis terão temas tão diversos quanto a lista de inscritos brasileiros. Estão previstas discussões como os caminhos para pecuária regenerativa e rastreável, o papel dos Estados na adaptação às mudanças climáticas, Belém e a COP30, conservação e restauração dos biomas brasileiros, racismo ambiental, financiamento climático e mercado de carbono, racismo ambiental e justiça climática.

