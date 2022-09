Ambipar Response patrocina um dos maiores eventos de petróleo e gás do mundo

Considerado um dos maiores eventos de petróleo e gás do mundo, Rio Oil & Gas 2022, que acontece entre os dias 26 e 29 de setembro no Boulevard Olímpico, na região portuária do Rio de Janeiro, conta este ano com o patrocínio da Ambipar Response.

A presença da marca no evento é vista como estratégica, tendo em vista que a companhia é referência mundial em gerenciamento de crises e atendimento a emergências ambientais, químicas e biológicas que podem afetar a saúde, o meio ambiente e o patrimônio.

Por meio de suas oito unidades de negócios – Emergency Response, Marine Services, Response Air, Industrial Services, Training, Outsourcing, Medical e Environmental Services –, a Ambipar Response, que recentemente anunciou a aquisição da Witt O’Brien’s (líder global na gestão de crises para o mercado de óleo e gás), vem entregando ao mercado um portfólio completo de soluções sustentáveis “one stop shop” para o desenvolvimento do mercado de óleo e gás.

“A companhia atende as principais empresas globais privadas da cadeia produtiva de óleo e gás, atuando ativamente em projetos Upstream, Midstream e Downstream nas Bacias de Santos, Campos, Espírito Santo, Recôncavo, Sergipe-Alagoas, Potiguar, Paraíba e Amazonas”, explica Fabricio Fonseca, diretor da Ambipar Response.

O executivo explica que pelo fato de estruturar uma plataforma multisserviços, a companhia consegue apoiar os clientes em toda a sua jornada. “Conseguimos acompanhá-los desde a avaliação inicial de viabilidade socioambiental do empreendimento até o mapeamento de riscos existentes na instalação e operação e na execução dos serviços de contingência e emergência.”

São esses e outros temas relacionados ao setor de petróleo, gás e energia que os participantes do Rio Oil & Gas 2022 poderão conferir, seja de forma presencial, seja online.

A expectativa é que mais de 40 mil participantes circulem pelos armazéns da 20ª edição do evento, que contará com cerca de 400 expositores e mais de 200 palestrantes, entre eles keynotes internacionais e os principais CEOs e líderes da indústria.

Rio Oil & Gas 2022 Quando: de 26 a 29 de setembro

Onde: Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro

Estande da Ambipar: Armazém 5 - H29.

Informações: www.riooilgas.com.br