Ambipar adquire ViraSer e amplia atuação em economia circular

A multinacional brasileira de gestão ambiental Ambipar anuncia a aquisição do controle acionário do ViraSer Negócios de Impacto Ltda. A partir de agora, como parte da Ambipar, o ViraSer deve ganhar ainda mais potência e escala, acelerando o planejamento de expansão.

Na estratégia da Ambipar, a aquiisção aumenta o impacto positivo dos negócios e consolida a sustentabilidade ambiental dos pequenos e médios municípios na cadeia da reciclagem, ampliando os sistemas de logística reversa de embalagens pós-consumo para as cinco regiões brasileiras. O plano de expansão para os próximos anos prevê a criação de pelo menos 150 unidades de Franquia Social em diferentes regiões do país.

A ViraSer atua há sete anos em parceria com cooperativas, a partir de um método próprio de operação de central de resíduos sólidos, denominado “Franquia Social”, que oferece soluções para profissionalizar cooperativas e trazer rastreabilidade ao processo e associações de profissionais da reciclagem.

O modelo do ViraSer fortalece a autogestão das cooperativas e associações de profissionais da reciclagem e possibilita que elas ampliem a capacidade de governança, aumentando a eficiência produtiva e a escala das operações, elevando a renda média mensal dos cooperados. Com esta aquisição, a Ambipar busca alavancar os índices de reciclagem no Brasil.

“Para a Ambipar, esta aquisição incrementa o portfólio de serviços, pois intensifica ainda mais a atuação com todos os tipos de resíduos pós consumo e em parcerias com cooperativas; reafirma o compromisso com a transição da economia linear para circular e amplia ainda mais o impacto social no Brasil, pilar essencial no ESG”, afirma Thiago Silva, CFO da Ambipar.