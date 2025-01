A eleição de Trump pode intensificar a crise climática?

Durante o governo de Joe Biden, os Estados Unidos deram passos significativos rumo à transição energética, com a instalação massiva de fontes de energia limpa. A geração de energia solar e eólica já representa mais de 1/6 do total do país, e as emissões de gases de efeito estufa vêm diminuindo, mesmo com o crescimento acelerado da economia.

Parte desse progresso é impulsionado pela queda nos custos das tecnologias renováveis. O módulo solar, que hoje custa somente US$ 0,10 por Watt-pico (Wp), custava US$ 0,15/Wp há um ano. Por isso, o interesse nessas tecnologias cresceu tanto, havendo 170 gigawatts (GW) de capacidade renovável em projetos a serem desenvolvidos. Os sistemas de armazenamento de energia também crescem rapidamente. As baterias são essenciais para lidar com a variação da produção solar, especialmente a chamada “curva do pato”.

Além disso, o governo Biden criou o Inflation Reduction Act (IRA), o maior programa de apoio à transição energética do mundo, com centenas de bilhões de dólares de investimentos, sendo a maior parte desse valor destinada a estados republicanos como o Texas, onde cerca de 400 mil empregos estão sendo gerados.

Essas são ótimas notícias, e correspondem ao copo meio cheio.

O copo meio vazio é o fato de que a produção de petróleo e gás natural também cresceu muito durante o governo Biden. E mais: boa parte da população norte-americana é basicamente indiferente à questão climática, o que ficou evidenciado na campanha de Kamala Harris, que não destacou os resultados do IRA.

A eleição de Trump pode até facilitar bandeiras políticas mais alinhadas do tipo “drill, baby, drill”. Mas, se o mercado global de óleo não crescer, inibido pelo avanço de veículos elétricos e por acordos setoriais, a produção dos EUA estará apenas deslocando produção de outros países, sem aumentar as emissões totais de CO 2 . Exceto por um detalhe: o ambiente político e econômico dos EUA deverá favorecer o aproveitamento da abundância de gás natural competitivo para, em curto prazo, instalar novas cargas elétricas, como a gigafábrica xAi de computação de Elon Musk, instalada em tempo recorde, com demanda de 150 MW.

Além disso, o licenciamento de novas linhas de transmissão capazes de conectar regiões com potencial de energia renovável aos centros de carga dos EUA tem se mostrado desafiador. O processo é bem complexo e lento (da ordem de dez anos). A consequência é que boa parte da carga dos data centers e outras deverá ser suprida com geração a gás natural, que pode ser instalada rapidamente. Nesse sentido, uma preocupação adicional são os vazamentos de metano, com impacto climático 80 vezes maior que o próprio CO 2 . Apesar de compromissos assumidos na COP 26 por 159 países, esses vazamentos seguem aumentando, inclusive nos EUA.