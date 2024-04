Seminário Brasil Hoje apresenta desafios e oportunidades para o País

Organizado pela Esfera Brasil, o Seminário Brasil Hoje vai reunir lideranças políticas e empresariais para debater desafios e oportunidades com base no contexto econômico atual. Entre as presenças confirmadas estão a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Nos debates serão abordadas as perspectivas para as eleições municipais, os impactos da segurança pública na economia, a transformação da cadeia produtiva, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém (PA), em 2025, entre outros temas.

A programação também conta com uma análise sobre o cenário político nacional, que será feita pelo secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab.

Outras autoridades presentes

O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, estão entre os confirmados, além do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Com o intuito de aprofundar as reflexões sob a ótica regional, os governadores Helder Barbalho (Pará), Clécio Luís (Amapá) e Ronaldo Caiado (Goiás) confirmaram presença. A lista conta também com os ministros André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).

Representando o setor financeiro, o economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, e o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. A CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral, e o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, devem focar no fortalecimento do ambiente de negócios pelo viés da sustentabilidade.

O encontro terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Esfera Brasil a partir das 9h da próxima segunda-feira, 22.