Ministro Jader Filho diz que 500 mil unidades habitacionais serão financiadas só neste ano

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta segunda-feira, 27, que espera chegar a meio milhão de unidades financiadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida só neste ano. A meta do governo federal é entregar 2 milhões de unidades até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Jader Filho disse estar otimista com os números já alcançados. “Em outubro, ultrapassamos a meta e estávamos em 388 mil unidades. Em meados de novembro, subiu para 420 mil unidades habitacionais financiadas. Nossa expectativa é ultrapassar as 500 mil unidades só em 2023”, afirmou a empresários da Esfera Brasil em evento em São Paulo.

O ministro também garantiu ao presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, que não faltarão recursos do FGTS para o Minha Casa, Minha Vida.

“Fique tranquilo quanto aos recursos do FGTS. Desde maio, aumentamos o valor da entrada, o subsídio de R$ 47,5 mil foi para R$ 55 mil, reduzimos a taxa de juro e ampliamos o valor do teto. Com essa alteração, o mercado respondeu imediatamente”, afirmou o ministro.

No encontro que aconteceu na casa do advogado Nelson Wilians, o ministro aproveitou a oportunidade para convocar a iniciativa privada a participar. “O mercado precisa responder a esse chamado. Muitos de vocês são os motores da nossa economia. A gente precisa dos empresários para que o Minha Casa, Minha Vida possa atender as famílias do faixa um, dois e três. Elas querem realizar o sonho da casa própria. Convoco os senhores. Não faltarão recursos”, assegurou.

Jader Filho disse ainda que a carteira de financiamentos para programas habitacionais, que era de R$ 68 bilhões, subiu para R$ 97 bilhões. Para 2024, serão R$ 104 bilhões: “Há uma negociação nossa com o Ministério do Trabalho para ampliar o valor em março”.

O ministro ressaltou que é prioridade no governo Lula o incentivo a financiamentos e parcerias para que “venham mais recursos para financiar a casa própria”.

Em discurso, a CEO da Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo, falou da importância de ações do governo para incentivar investimentos no país. “O presidente Lula defendeu a união entre os governos federal, estadual e municipal para zerar o déficit habitacional no país. A novidade agora é que bancos privados também poderão operar no programa. Esse incentivo do governo chega em um momento muito importante, com geração de emprego e renda”, disse.

Crédito imobiliário

Segundo o presidente da Febraban, em 16 anos, o saldo do crédito imobiliário deu um salto no Brasil, passando de R$ 100,9 bilhões em 2007 para R$ 982,7 bilhões em setembro de 2023. O montante é quase dez vezes maior e ainda há espaço para crescer.

Hoje, o saldo da linha imobiliária representa 10% do produto interno bruto (PIB) brasileiro e está em torno de R$ 1 trilhão. No entanto, está muito abaixo de países, como Austrália e Suíça, cuja relação crédito imobiliário/PIB chega a ultrapassar 100%.

O Brasil ocupa a penúltima posição de tamanho de crédito imobiliário quando comparado a outros 17 países. “Temos apetite e potencial para crescer. Com os setores público e privado juntos, atuando para reduzir o custo do crédito imobiliário, a gente consegue ter uma capacidade maior de alavancagem”, afirmou Isaac Sidney.

Ele ainda destacou a importância da criação da alienação fiduciária, que é a transferência de propriedade de um bem como garantia, em substituição à hipoteca. “Um instrumento mais eficaz e efetivo de retomada da garantia. O crédito funciona pela força das garantias. Quanto mais rápido os bancos recuperarem o crédito, isso se traduz em custos menores para concessão”, explicou.

Para o presidente da Febraban, é preciso diminuir o custo da inadimplência no país, que, apesar de baixa, representa 30% do spread, e haver mais instrumentos de captação de recursos no mercado.

Requalificação

Também presente no evento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que uma de suas prioridades é a requalificação do centro. Foram destinados R$ 63 milhões para melhorar as calçadas, iluminação e trazer novas moradias para a região. “Levar residências onde já há transporte coletivo e darmos um incentivo para construção ali”, disse.

Ele lembrou a aprovação da lei do retrofit (Lei nº 17.577/21) para agilizar a recuperação de prédios na cidade. “Temos mais de 20 projetos aprovados na prefeitura de requalificação. Tem um grupo de investidores jovens, com alta capacidade para empreender”, contou.

No encontro, o ministro destacou que serão 20 mil unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida para o estado de São Paulo e disse que todas as propostas apresentadas na capital paulista foram enquadradas na categoria.

“São cerca de 1,7 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida. É somar esforços para caminhar e fazer as entregas. O mercado imobiliário tem potencial de construção e faltavam, às vezes, ações do ponto da legislação urbanista para atender à demanda”, afirmou o prefeito.