Iniciativa privada prevê aumento de 15% em investimentos sociais para 2023

Segundo o Instituto de filantropia Phi, somente no ano passado, foram registrados mais de R$ 18 milhões em doações voltadas para projetos socioambientais. Para este ano, a expectativa é de um aumento de 15% dos patrocínios incentivados. As empresas dos mais diversos segmentos adotam esse movimento e muitas têm sido protagonistas em iniciativas de transformação socioambiental.

Uma dessas companhias é a Prio, que acaba de lançar o Portal de Projetos Prio com o intuito de receber propostas de organizações da sociedade civil que buscam patrocínio para seus projetos sociais. A empresa espera por programas do eixo Rio-SP que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e para ESG.

Serão priorizados projetos que promovam a transformação social nas comunidades onde a Prio atua, gerando benefícios a médio e longo prazo, por meio de iniciativas voltadas para as áreas da educação, esporte, cultura, acessibilidade, sustentabilidade, saúde e bem-estar. Os pré-requisitos estão descritos no edital, disponível no link.

A Prio ainda poderá analisar os projetos cadastrados por Organizações da Sociedade (OSCs) e, também, projetos patrocinados via aporte direto.

À frente da curadoria dessas ações está Gabriel Hackme, gestor de Projetos Incentivados e Patrocínios da Prio. O executivo tem a missão de identificar iniciativas da sociedade civil que dialoguem com a cultura corporativa da empresa e com os propósitos de promover o desenvolvimento social, cultural, esportivo e ambiental do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro.

