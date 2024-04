Kassab vê influência de Tarcísio nas eleições de SP: ‘Maior revelação da política’

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab, reafirmou seu apoio ao prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição na capital paulista, e disse que os votos dos eleitores conservadores devem prevalecer.

O pessedista também vê o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como a grande revelação da política brasileira nos últimos dez anos e acredita que esse apoio deverá pesar no desempenho do candidato do atual mandatário nas urnas, em outubro.

“Estamos falando de uma eleição que vai acontecer em cinco meses. O Tarcísio é a maior revelação da política nos últimos dez anos. Não surgiu nada de novo além dele. O Tarcísio há dois anos era um extraordinário burocrata, com uma performance do governo Dilma muito bem avaliada – e seguiu no Temer. No governo Bolsonaro, a mesma avaliação. Hoje, é inquestionável que ele faz um bom governo. A dedicação que ele vem tendo na campanha do Nunes pode ser transferida, sim”, afirmou Kassab durante o Seminário Brasil Hoje, promovido pela Esfera Brasil, em São Paulo.

Ainda de acordo com o secretário, o eleitor paulistano é de perfil moderado, o que não deve fazer com que tenda à esquerda nas eleições municipais, o que favorece a campanha de Ricardo Nunes. Ele lembrou das trajetórias de nomes como Luiza Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad à frente da Prefeitura. Já sobre o trabalho de Nunes, Kassab apontou que a gestão prioriza investimentos em infraestrutura e que a segurança pública é uma pauta que precisa ter respaldo do governo federal.

Com o final do prazo para filiações partidárias, período conhecido como janela partidária, o PSD foi uma das siglas que consolidou um crescimento nas câmaras municipais de todo o País. Em conversa realizada para a nova temporada do EsferaCast, o videocast da Esfera Brasil gravado durante o evento em um estúdio de vidro, o presidente do partido afirmou que a sigla vem conquistando cada vez mais credibilidade junto à sociedade, e que o PSD tem preenchido o espaço no espectro político como uma força do centro democrático.

