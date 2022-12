Helder Barbalho diz que educação será foco de seu 2º mandato no Pará

Governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB) diz que o foco de seu novo mandato será a educação pública. Durante o Fórum Esfera Brasil, ele afirmou que vai avançar no aperfeiçoamento de políticas públicas, nos investimentos das estradas e na segurança pública. E ressaltou que também é primordial para o futuro do estado investir no desenvolvimento da população.

Barbalho participou do debate sobre projeto de lei que define um teto de 17% para o ICMS de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes coletivos, e defendeu que a alteração dessa alíquota serve para que os estados “continuem com sua saúde fiscal preservada”.

“Essa medida legislativa pontual retira dos estados, em primeiro lugar, a liderança sobre a governança do principal tributo, que é o ICMS. É claro que tem que se buscar uma alternativa”, observou. “Nós sabemos que foi uma medida com fórmula precária, desrespeitosa sobre o aspecto das relações federativas, porém, casuística para o momento em que estávamos vivendo”, adicionou. O Supremo Tribunal Federal decidirá se a política continuará válida em 2023.

Barbalho espera que o novo governo seja capaz de fazer o equilíbrio fiscal, respirando o desenvolvimento da pauta econômica e, por outro lado, incentive o resgate de políticas sociais. “Para que os brasileiros e brasileiras que necessitam do olhar, da atenção e da proteção do sistema social brasileiro possam ter uma vida melhor”, afirmou.

O governador considera de extrema importância o debate de temas tão relevantes para o país, como o que foi promovido pelo Fórum Esfera Brasil. “Parabenizo o Grupo Esfera por ter esta iniciativa e torço para que daqui possamos extrair ideias que permitam ao Brasil que vença os seus desafios”, concluiu.