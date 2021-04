Vendas no varejo da UE sobem mais que o esperado em fevereiro

As vendas no varejo da zona do euro foram mais fortes do que o esperado em fevereiro, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, uma vez que alguns países relaxaram suas restrições contra a pandemia de Covid-19 antes de apertá-las de novo em março.

A agência de estatísticas da União Europeia informou que as vendas varejistas nos 19 países que usam o euro subiram 3,0% na comparação mensal em fevereiro, com queda anual de 2,9%.

Economistas consultados pela Reuters esperavam alta mensal de 1,5% e recuo anual de 5,4%.

"A grande questão é se os consumidores da zona do euro estão dispostos a consumir quando a economia reabrir", disse Bert Colijn, economista do banco ING. "Com uma poupança involuntária acumulada ao longo do ano passado, existe um potencial significativo para recuperação."