Valor das exportações da América Latina crescerá 4% em 2024, diz Cepal

O valor das exportações da América Latina deve se recuperar após a queda do ano passado, com crescimento de 4% em 2024, impulsionado pelo aumento no volume de vendas de produtos agrícolas, mineradores e petrolíferos, de acordo com a Cepal nesta quarta-feira, 23. Além disso, a região apresentará superávit comercial, conforme a organização sediada em Santiago.

Recuperação do comércio em 2024

A recuperação ocorre após uma queda de 1% no valor das exportações regionais em 2023, em meio à contração do comércio mundial, segundo dados revisados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). O relatório "Perspectivas do Comércio Internacional para a América Latina e o Caribe" projeta um crescimento de 4% nas exportações, devido a um aumento de 5% no volume, apesar de uma queda de 1% nos preços.

“Este bom desempenho deve-se sobretudo ao aumento das quantidades exportadas de petróleo, soja e outros produtos básicos”, explica o documento. No entanto, o texto alerta que "as exportações manufatureiras se mantêm atrás", perdendo espaço no mercado regional devido à concorrência asiática.

Desempenho por país

Por país, as maiores taxas de crescimento são esperadas na Guiana (77%), Venezuela (38%), Argentina (21%) e Suriname (18%), principalmente devido ao aumento do volume exportado de produtos básicos, como petróleo e produtos agrícolas. Por outro lado, o Panamá deverá registrar a maior queda nos volumes exportados (71%), devido à paralisação das operações na mina Cobre Panamá.

Outras quedas nas exportações estão previstas em Trinidad e Tobago (20%), por conta da fragilidade do setor energético, e em Belize (17%), devido à redução nas exportações de alimentos e produtos químicos, conforme apontado pela Cepal.

Projeção para importações e superávit

A Cepal também prevê um aumento de 2% nas importações regionais em 2024, resultado de um incremento de 4% no volume, apesar de uma queda de 2% nos preços. A organização estima que a América Latina reverterá o déficit comercial de 26 bilhões de dólares em 2023 para um superávit de 36 bilhões de dólares em 2024, o que representa uma recuperação expressiva no saldo comercial.