Ranking 2022: Barueri é a melhor cidade para fazer negócios no setor de serviços

Com um saldo de 7.721 novos empregos em 2022, cercada de acessos às principais rodovias do país, sede de grandes empresas varejistas, como C&A, e de centros de distribuição das maiores empresas do país, a cidade de Barueri, no estado de São Paulo, é a melhor cidade para fazer negócios no setor de serviços, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME.

Para a lista deste ano, foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária (veja os vencedores abaixo).

Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.

É o segundo ano consecutivo que a cidade fica em primeiro lugar no eixo econômico de serviços. Segundo Willian Rigon, diretor de marketing da Urban Systems, as análises feitas mostram que a cidade tem uma das mais altas taxas de empregabilidade em relação à população do país. Quase metade dos novos empregos criados na cidade foi somente do setor de serviços.

Outro dado que ajudou a colocar a cidade em primeiro lugar foi a velocidade de conexão que é de 485 megabits por segundo. A título de comparação, na cidade de São Paulo esse número é de 227 megabits por segundo.

"Essa concentração e adensamento de empregos e de empresas gera uma oportunidade dessa conversa de serviços complementares. A cidade nasceu como dormitório e hoje setor de serviços ganhou muita notoriedade. Se pegar é no setor de publicidade e propaganda, por exemplo, eles prestam serviços para o Brasil todo", explica.

Com bons empregos, a qualidade de vida também aumenta, refletindo no crescimento de outros setores. "Isso fortalece a economia e, obviamente, reflete no crescimento do município como um todo. O destaque econômico de Barueri está completamente atrelado a essa visão de futuro. É natural que cada vez mais empresas queiram estar em uma cidade com boa infraestrutura em saúde, educação, segurança", diz o prefeito Rubens Furlan (PSDB).

Melhores Cidades para Fazer Negócios no setor serviços Posição Município UF IQM 2022 2021 1 1 Barueri SP 3,846 2 26 Macaé RJ 3,498 3 2 São Paulo SP 3,345 4 3 Florianópolis SC 3,235 5 7 Brasília DF 3,186 6 6 Vitória ES 3,167 7 21 Santana de Parnaíba SP 3,084 8 4 Rio de Janeiro RJ 3,055 9 31 Jaraguá do Sul SC 2,991 10 15 Manaus AM 2,973 11 - Rio das Ostras RJ 2,970 12 27 Palmas TO 2,965 13 - Taboão da Serra SP 2,962 14 5 Curitiba PR 2,934 15 16 São Luís MA 2,903 16 - Boa Vista RR 2,868 17 - Breves PA 2,857 18 10 Campinas SP 2,844 19 13 Recife PE 2,843 20 9 Porto Alegre RS 2,806 21 - Embu das Artes SP 2,801 22 11 Osasco SP 2,773 23 90 Macapá AP 2,763 24 23 Belém PA 2,762 25 62 Rio Branco AC 2,749 26 28 Campo Grande MS 2,741 27 - Alagoinhas BA 2,734 28 8 Belo Horizonte MG 2,710 29 14 Fortaleza CE 2,710 30 46 Hortolândia SP 2,704 31 84 Lavras MG 2,684 32 89 Barcarena PA 2,675 33 33 Teresina PI 2,634 34 85 Crato CE 2,626 35 - Barretos SP 2,606 36 29 Santa Maria RS 2,605 37 17 São Carlos SP 2,594 38 12 Botucatu SP 2,579 39 51 Chapecó SC 2,574 40 25 Blumenau SC 2,573 41 18 São Caetano do Sul SP 2,568 42 86 Itajaí SC 2,550 43 56 Cuiabá MT 2,542 44 - Santana AP 2,542 45 22 São Bernardo do Campo SP 2,542 46 19 Goiânia GO 2,533 47 - Cubatão SP 2,517 48 - Senador Canedo GO 2,517 49 30 Jundiaí SP 2,514 50 57 Paulínia SP 2,509 51 41 Valinhos SP 2,506 52 49 Bagé RS 2,495 53 58 Sorocaba SP 2,493 54 - Marituba PA 2,486 55 20 Salvador BA 2,484 56 54 Niterói RJ 2,470 57 40 Ribeirão Preto SP 2,453 58 37 Indaiatuba SP 2,450 59 39 Santos SP 2,444 60 - Itacoatiara AM 2,440 61 36 Bauru SP 2,428 62 92 Aracruz ES 2,422 63 - Itapevi SP 2,415 64 45 Campina Grande PB 2,410 65 91 São José dos Pinhais PR 2,400 66 - Araucária PR 2,394 67 - Jandira SP 2,393 68 - Anápolis GO 2,391 69 24 Rio Grande RS 2,381 70 - Japeri RJ 2,374 71 66 Santo André SP 2,373 72 48 Piracicaba SP 2,373 73 47 Pouso Alegre MG 2,367 74 74 Sumaré SP 2,365 75 - Marabá PA 2,362 76 55 Maceió AL 2,358 77 - Parauapebas PA 2,356 78 - Paço do Lumiar MA 2,353 79 - Bento Gonçalves RS 2,352 80 35 São José dos Campos SP 2,348 81 34 Natal RN 2,346 82 - Codó MA 2,345 83 - Lauro de Freitas BA 2,337 84 44 João Pessoa PB 2,321 85 - Joinville SC 2,317 86 - São José SC 2,316 87 78 Londrina PR 2,316 88 63 Passo Fundo RS 2,313 89 - Sinop MT 2,308 90 - Tangará da Serra MT 2,303 91 52 São José do Rio Preto SP 2,301 92 - Timon MA 2,298 93 93 Araras SP 2,297 94 - Vespasiano MG 2,296 95 - Abaetetuba PA 2,292 96 - Ananindeua PA 2,290 97 - Marília SP 2,286 98 - Abreu e Lima PE 2,281 99 - Paranaguá PR 2,281 100 - Guarulhos SP 2,277

